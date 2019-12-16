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16 грудня • оновлено в 14:01
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Lamborghini за $ 300 000 покинули прямо на дорозі після ДТП

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У США відбулася курйозна ДТП. Дорогий суперкар Lamborghini потрапив у аварію, після чого його покинули прямо на трасі.

Як повідомляє Los Angeles Times, інцидент трапився в Каліфорнії. Місцеві поліцейські виявили на узбіччі дороги перевернутий Lamborghini Huracan. Водночас ані в самому авто, ані біля нього, нікого не було. Однак в салоні авто були знайдені сліди крові.

Водій Lamborghini втік із місця ДТП

Водій Lamborghini втік із місця ДТП

Скріншот з відео

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Пізніше поліцейські відшукали власника суперкара, який заявив, що за кермом був не він, а його друг, який позичив машину. Зараз поліція шукає втікача (хоча не виключено, що вже знайшла).

Зважаючи на фото й відео, спершу автомобіль врізався у перешкоду передньою частиною, а вже потім опинився на даху. Чи відновлять транспортний засіб сказати, складно – шкоди було завдано досить серйозної.

Зазначимо, що Lamborghini Huracan випускається з 2014 року. Автомобіль оснащується 5,2-літровим V10, який видає 610 к.с. потужності. Ціна такої машини – приблизно 300 000 доларів.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, у ДТП розбили дуже дорогий Porsche, відразу виїхавши з автосалону.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
Lamborghini ДТП курйоз
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