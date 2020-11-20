Lamborghini вивів на дороги гоночний болід за 250 тисяч євро

Компанія Lamborghini представила спеціальну версію суперкара Huracan – STO (Super Trofeo Omologato).

Про це повідомляє пресслужба виробника. Huracan STO – це омологована для доріг загального користування версія гоночного боліда Huracan Super Trofeo EVO, який використовується в монокубковом кільцевому чемпіонаті.

Lamborghini Huracan STO media.lamborghini.com

Lamborghini Huracan STO media.lamborghini.com

Друга гоночна модель, яка також поділилася з STO конструктивними елементами – Huracan GT3 EVO – триразовий переможець 24-годинної гонки в Дайтоні та дворазовий призер 12 годинного марафону в Себринге.

Lamborghini Huracan STO media.lamborghini.com

Lamborghini Huracan STO media.lamborghini.com

У рух автомобіль приводить атмосферний V10, який розвиває потужність 640 к.с. і має крутний момент в 565 Нм. Вся ця міць відправляється до задніх ведучих коліс. На спринт 0-100 км/год автомобілю потрібно всього 3 секунди, а максимальна швидкість досягає 310 км/год.

Lamborghini Huracan STO media.lamborghini.com

Huracan STO отримав розширену колію, більш жорсткі сайлентблоки, посилені стабілізатори та активну магнітореологіческой підвіску MagneRide 2.0. Двигун отримав тонкі гоночні настройки з практично миттєвим відгуком на натиснення педалі "газу". Також покращено швидкодію 7-ступеневої роботизованої коробки передач LDF з двома зчепленнями.

Lamborghini Huracan STO media.lamborghini.com

Новинка отримала власний кузовний обвіс, створений дизайнерами фірмового центру стилю компанії та гоночного підрозділу Squadra Corse. Так, передня частина боліда виконана у вигляді єдиного конструктивного елементу, який отримав назву cofango – від італійських слів cofano (кришка) і parafango (крило). Бампер, крила та капот представляють собою одну деталь, яку легко підняти, щоб отримати зручний доступ до передньої підвіски.

Lamborghini Huracan STO media.lamborghini.com

Кожен кузовний елемент цього автомобіля ретельно опрацьований з точки зору функціональності та аеродинамічного навантаження. До складу вже згаданого cofango входять також передні повітрозабірники, передній спліттер й луври. Нові повітроводи у капоті збільшують приплив повітря через центральний радіатор та допомагають збільшити притискну силу. А спліттер направляє повітряні потоки через новий тунель у днище до заднього дифузора.

Lamborghini Huracan STO media.lamborghini.com

Задні крила, успадковані від гоночного Super Trofeo EVO, також забезпечують підвищують аеродинамічну ефективність і збільшують притискну силу. Регульоване заднє антикрило дозволяє змінювати баланс притискної сили в межах 13%. А луври у крилах охолоджують гоночні карбоно-керамічні гальма.

Lamborghini Huracan STO media.lamborghini.com

Lamborghini Huracan STO відправиться до перших клієнтам навесні наступного року. Вартість у Європі стартує з позначки 249412 євро без урахування податків та зборів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Lamborghini показала "гламурні" версії суперкара Huracan.