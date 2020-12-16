Lamborghini презентувала ексклюзивний родстер SC20

Lamborghini Squadra Corse представила своє нове дітище – родстер SC20.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Родстер SC20 став другим автомобілем, створеним спільними зусиллями гоночного підрозділу Squadra Corse та стилістами Centro Stile.

Родстер SC20 створений спільними зусиллями підрозділу Squadra Corse та стилістами Centro Stile media.lamborghini.com

Унікальний автомобіль увібрав у себе все найкраще зі світу дизайну та автоспорту. Кузов моделі виготовлений з каорбонового волокна з урахуванням останніх досягнень в області аеродинаміки. Кожна кузовна панель була відполірована вручну.

Кузов моделі виготовлений з каорбонового волокна media.lamborghini.com

Яскраво виражений передній спліттер закінчується по краях невеликими крилами, а повітроводи в капоті нагадують про модель Huracan GT3 EVO. Задню частини машини прикрасив широкий спойлер, який може мати три фіксованих положення, що дозволить змінювати притискну силу у залежності від ситуації.

Задню частини машини прикрасив широкий регульований спойлер media.lamborghini.com

SC20 отримав оригінальне забарвлення media.lamborghini.com

SC20 отримав оригінальне забарвлення, в якій використані білий колір основи, а синій та чорний використовуються для окремих елементів та декоративного оздоблення. Аналогічна колірна гамма застосовується для оформлення салону.

Приладова панель, карти дверей і інші деталі виконані з карбонового волокна media.lamborghini.com

В інтер'єрі звертають на себе увагу приладова панель, карти дверей та інші деталі, виконані з карбонового волокна. З вуглепластика також виготовлені каркаси анатомічних крісел, а для їх оздоблення використовується шкіра та алькантара. Ручки дверей виконані з полірованого алюмінію, а повітроводи системи вентиляції надруковані на 3D-принтері.

Для оздолення сидінь використовується шкіра та алькантара media.lamborghini.com

У рух родстер призводить топовий мотор Lamborghini – атмосферне 6,5-літровий V12. Він розвиває потужність 770 к.с. при 8500 об/хв, а крутний момент досягає 720 Нм при 6750 об/хв.

У рух родстер призводить топовий мотор Lamborghini – атмосферне 6,5-літровий V12 media.lamborghini.com

Реалізувати його потенціал допомагає 7-ступінчаста роботизована коробка передач ISR та система повного приводу з електронним центральним диференціалом. За дорогу новинка міцно чіпляється високошвидкісними шинами Pirelli PZero Corsa, які одягнені на легкосплавні 20-дюймові диски спереду та 21-дюймові – ззаду.

За дорогу новинка міцно чіпляється високошвидкісними шинами Pirelli PZero Corsa media.lamborghini.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hennessey Performance представила свій гіперкар Venom F5, а тюнінговоє ательє Manhart перетворило BMW X7 в брутальний всюдихід.