Lamborghini презентувала ексклюзивний родстер SC20

Lamborghini Squadra Corse представила своє нове дітище – родстер SC20.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Родстер SC20 став другим автомобілем, створеним спільними зусиллями гоночного підрозділу Squadra Corse та стилістами Centro Stile.

Унікальний автомобіль увібрав у себе все найкраще зі світу дизайну та автоспорту. Кузов моделі виготовлений з каорбонового волокна з урахуванням останніх досягнень в області аеродинаміки. Кожна кузовна панель була відполірована вручну.

Яскраво виражений передній спліттер закінчується по краях невеликими крилами, а повітроводи в капоті нагадують про модель Huracan GT3 EVO. Задню частини машини прикрасив широкий спойлер, який може мати три фіксованих положення, що дозволить змінювати притискну силу у залежності від ситуації.

SC20 отримав оригінальне забарвлення, в якій використані білий колір основи, а синій та чорний використовуються для окремих елементів та декоративного оздоблення. Аналогічна колірна гамма застосовується для оформлення салону.

В інтер'єрі звертають на себе увагу приладова панель, карти дверей та інші деталі, виконані з карбонового волокна. З вуглепластика також виготовлені каркаси анатомічних крісел, а для їх оздоблення використовується шкіра та алькантара. Ручки дверей виконані з полірованого алюмінію, а повітроводи системи вентиляції надруковані на 3D-принтері.

У рух родстер призводить топовий мотор Lamborghini – атмосферне 6,5-літровий V12. Він розвиває потужність 770 к.с. при 8500 об/хв, а крутний момент досягає 720 Нм при 6750 об/хв.

Реалізувати його потенціал допомагає 7-ступінчаста роботизована коробка передач ISR та система повного приводу з електронним центральним диференціалом. За дорогу новинка міцно чіпляється високошвидкісними шинами Pirelli PZero Corsa, які одягнені на легкосплавні 20-дюймові диски спереду та 21-дюймові – ззаду.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hennessey Performance представила свій гіперкар Venom F5, а тюнінговоє ательє Manhart перетворило BMW X7 в брутальний всюдихід.