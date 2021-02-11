Lamborghini поставили на гусениці та зняли на відео

Американські ентузіасти забезпечили Lamborghini Aventador гусеницями та зняли ефектне відео.

Про це повідомляє портал Carscoops. Що ви робите, коли вичерпали всі стандартні варіанти модифікації вашого Lamborghini Aventador, але все ще потрібно зробити ролик для YouTube, який приверне багато глядачів? Американський блогер TheStradman вирішив цю задачу вельми нетривіальним способом.

Навіть такий всюдихід можна "закопати" в глибокому снігу carscoops.com

У минулому ми бачили звичайні автомобілі гусеничному ходу. Однак вперше їм оснастили дорогий суперкар. В результаті вийшов Aventador, який сидить набагато вище і більш ефективний на бездоріжжі, ніж стандартний зразок.

Однак наявність гусениць ще не факт, що автомобіль впорається з глибоким сніговим покриттям. При бажанні навіть в такому варіанті машину можна "закопати". В результаті його таки довелося витягувати зі снігового полону ще одним гусеничним авто, але на цей раз, пікапом Jeep Gladiator.

Ще одна проблема в тому, що такий Aventador можна вести тільки на першій передачі, а це означає, що 6,5-літровий V12 потрібно сильно розкручувати, щоб додати машині прискорення. До того ж, мотор при регулярному використанні гусениць швидко вийде з ладу через постійну роботи з високим навантаженням.

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