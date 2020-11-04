Lamborghini показала "гламурні" версії суперкара Huracan

Італійська компанія Lamborghini представила для своїх фанів нову версію Huracan Evo Fluo Capsule.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Тепер суперкар можна замовити в одному з п'яти ексклюзивних кольорів: зеленому Verde Shock, помаранчевому Arancio Livrea, блакитному Celeste Fedra, темно-помаранчевому Arancio Dac і жовтому Giallo Clarus.

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в кольорі Verde Shock media.lamborghini.com

Дах в будь-який з обраних колірних варіантів буде матово-чорної, такими ж матово чорними будуть корпуси дзеркал, передній і задній бампери, а також бічні спідниці. Розбавити чорноту покликані кольорові акценти відповідного кольору.

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в кольорі Arancio Livrea media.lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в кольорі Arancio Dac media.lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule в кольорі Giallo Clarus media.lamborghini.com

У чорному кольорі буде виконаний і салон новинки. Для оздоблення можна замовити шкіру або алькантару, також на вибір пропонуються комфортабельні сидіння або спортивні "ковші". Кнопка запуску двигуна і ряд декоративних елементів в салоні будуть того ж кольору, що і кузов автомобіля.

2021 Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule media.lamborghini.com

Версії Huracan Evo Fluo Capsule будуть доступні для купе та спайдера 2021 модельного року, із заднім або повним приводом. Все моноприводні версії будуть оснащуватися атмосферним 5,2-літровим V10 потужністю 610 к.с. і обертовим моментом 560 Нм. На повнопривідних моделях V10 розвиває 640 к.с., а момент досягає 600 Нм.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в Києві виявили стару Lamborghini за $ 350 000.