Lamborghini показала 'гламурні' версії суперкара Huracan

Італійська компанія Lamborghini представила для своїх фанів нову версію Huracan Evo Fluo Capsule.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Тепер суперкар можна замовити в одному з п'яти ексклюзивних кольорів: зеленому Verde Shock, помаранчевому Arancio Livrea, блакитному Celeste Fedra, темно-помаранчевому Arancio Dac і жовтому Giallo Clarus.

Дах в будь-який з обраних колірних варіантів буде матово-чорної, такими ж матово чорними будуть корпуси дзеркал, передній і задній бампери, а також бічні спідниці. Розбавити чорноту покликані кольорові акценти відповідного кольору.

У чорному кольорі буде виконаний і салон новинки. Для оздоблення можна замовити шкіру або алькантару, також на вибір пропонуються комфортабельні сидіння або спортивні "ковші". Кнопка запуску двигуна і ряд декоративних елементів в салоні будуть того ж кольору, що і кузов автомобіля.

Версії Huracan Evo Fluo Capsule будуть доступні для купе та спайдера 2021 модельного року, із заднім або повним приводом. Все моноприводні версії будуть оснащуватися атмосферним 5,2-літровим V10 потужністю 610 к.с. і обертовим моментом 560 Нм. На повнопривідних моделях V10 розвиває 640 к.с., а момент досягає 600 Нм.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в Києві виявили стару Lamborghini за $ 350 000.