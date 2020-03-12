Lada Vesta подорожчала на 14 000: за що просять гроші

Lada Vesta стає все краще. У всякому разі, так хоче АвтоВАЗ. Незважаючи на попит, що знижується на Лада навіть в Росії, виробник підняв ціну.

У російській компанії вважають, що в умовах нестабільного ринку бюджетні автомобілі небагатим покупцям більше не потрібні. Вирішено зробити ставку на "розкішні" опції. У разі Лада Веста мова йде про шкіряну обробку салону, що комбінована з елементами з алькантари.

В АвтоВАЗі вважають, що дорога Lada Vesta потрібна покупцям

Звісно, шкіра використовується не натуральна. Та й застосування алькантари як такої під питанням, адже цей матеріал запатентований і для такого виробника, як Лада, може виявитися дорогим задоволенням. Можливо, використовується імітація.

Для Лада Веста доступна дешева обробка, яка дорого коштує rg.ru

Як би там не було, опція коштує 14 000 рублів – близько 190 доларів. Але від базової вартості найдешевшої Lada Vesta це становить майже 2,7 відсотки! Складно спрогнозувати попит на таку "дорогу і розкішну" обробку, адже і на прості комплектації Лада покупці звертають свою увагу все рідше.

Підвищення ціни може негативно відбитися на ринкових позиціях Лада Веста

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найдорожчу Lada, яка також чомусь з'явилася в той момент, коли необхідно виводити у продаж більш доступні пропозиції.

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