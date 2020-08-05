Lada попереду всіх: 10 найдешевших нових авто в Україні
Lada попереду всіх: 10 найдешевших нових авто в Україні. Фото: infocar.ua
До недавнього часу найдешевшими новими авто в Україні були Renault Logan і Sandero. Однак тепер цей статус знову повернули собі машини російської марки Lada.
Як вони потрапляють в Україну, це інше питання, але факт залишається фактом – нові ВАЗи зараз є найдоступнішими на вітчизняному ринку, пише Auto-Consulting.
Lada 4x4 - одна з найдоступніших нових машин в Україні. Фото: autonews.ru
Крім Lada і Renault, в список найдешевших нових авто в Україні значаться моделі узбецького бренду Ravon, китайські JAC і FAW, а також найменша модель Ford.
Зліва направо: Renault Logan, Ravon Nexia R3, FAW B30, Ford Ka +
В цілому ж десятка найдоступніших машин виглядає так:
Lada Granta – 230 690 гривень
Lada 4X4 – 258 400 гривень
Ravon R2 – 260 000 гривен
Ravon Nexia R3 – 266 800 гривень
Ravon R4 – 266 800 гривень
Renault Sandero – 266 900 гривень
Renault Logan – 288 900 гривень
JAC C4 – 294 000 гривен
FAW B30 – 308 900 гривень
Ford Ka + – 338 053 гривні
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