Lada попереду всіх: 10 найдешевших нових авто в Україні

До недавнього часу найдешевшими новими авто в Україні були Renault Logan і Sandero. Однак тепер цей статус знову повернули собі машини російської марки Lada.

Як вони потрапляють в Україну, це інше питання, але факт залишається фактом – нові ВАЗи зараз є найдоступнішими на вітчизняному ринку, пише Auto-Consulting.

Lada 4x4 - одна з найдоступніших нових машин в Україні. Фото: autonews.ru

Крім Lada і Renault, в список найдешевших нових авто в Україні значаться моделі узбецького бренду Ravon, китайські JAC і FAW, а також найменша модель Ford.

Зліва направо: Renault Logan, Ravon Nexia R3, FAW B30, Ford Ka +

В цілому ж десятка найдоступніших машин виглядає так:

Lada Granta – 230 690 гривень Lada 4X4 – 258 400 гривень Ravon R2 – 260 000 гривен Ravon Nexia R3 – 266 800 гривень Ravon R4 – 266 800 гривень Renault Sandero – 266 900 гривень Renault Logan – 288 900 гривень JAC C4 – 294 000 гривен FAW B30 – 308 900 гривень Ford Ka + – 338 053 гривні

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