Лада Нива перетворили на шестиколісний танк і виставили на продаж

Шестиколісний пікап Лада Нива виставили на продаж. Звісно, це сталося в Росії. Швидше за все, автомобіль нескоро знайде покупця, адже є деяка проблема.

Свого часу АвтоВАЗ наштампував безліч Лада Нива. І, до речі, продовжує це робити більш ніж 40 років по тому. Багато хто купився на пропозицію, але тепер ринок б/у авто заповнений уживаними Lada Niva.

Довжина кузова Лада Нива збільшилася майже в два рази в порівнянні з трьохдверним позашляховиком auto.ru

Тому окремим продавцям доводиться виділятися на тлі однотипних іржавих пропозицій та виставляти на продаж те, чого більше ні в кого немає. Шестиколісна Лада Нива... чому б ні?

Великий, жовтий, з шістьма колесами. Такого пікапа Лада Нива ще не бачив ніхто auto.ru

Автомобіль піддали серйозній модифікації. Виходячи з опису в оголошенні, додаткова пара коліс тут не для краси (якщо хтось готовий сказати, що це виглядає добре). Лада Нива 6х6 є дійсно повнопривідним автомобілем.

У повнопривідний пікап Нива поміститься багато вантажу auto.ru

Двигун та КПП тут від Газелі. При цьому жодних записів про зміни в конструкції в техпаспорт не вносилося. Тому пересуватися дорогами загального користування в цьому шестиколісному пікапі Лада Нива не можна. Ну і добре.

Інформації про проведені модифікації Лада Нива в техпаспорті немає... auto.ru

Також тут багато інших модифікацій на зразок навісного обладнання та додаткової світлотехніки. За позашляховик 2002 року випуску в такому дивному вигляді просять 300 тис. рублів або 3,8 тис. доларів. Пробіг складає 100 000 км.

Хто купить найдивнішу Lada Niva у світі? auto.ru

До шестиколісного Mercedes G-class цій б/у Лада Нива, звісно, далеко mercedes-benz.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про ще одну незвичайну Лада Нива.

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