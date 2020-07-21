Лада Нива перетворили на Range Rover для Німеччини
Після новин про виробництві Лада Нива в Німеччині з'явилася свіжа інформація. Насправді, мова йде про нове авто на базі Lada 4x4 з дизайном у стилі Range Rover і пластиковим кузовом.
Таким чином, від Lada Niva потенційна новинка отримає тільки платформу. Двигун буде іншим – сучасним, і відповідатиме актуальним вимогам Євро-6 по викиду шкідливих речовин. Саме згубний вплив на навколишнє середовище стало головною причиною виходу АвтоВАЗу з європейського ринку.
Але група ентузіастів (російських емігрантів у Німеччині) вирішила запропонувати новий позашляховик місцевим покупцям, які нібито засмучені неможливістю придбати автомобілі Lada.
Для цього на платформі Лада Нива хочуть виробляти автомобіль з пластиковим кузовом. Його дизайн нагадує класичний тридверний Range Rover і навіть виконаний за його мотивами SV Coupe, який так і не вирушив у серійне виробництво.
Пластиковий позашляховик на базі Ниви демонструє дуже схожий профіль, лінію бічного скління і форму переднього і заднього звисів.
Хай там як, автори проєкту на даний момент зайняті пошуками інвесторів для реалізації виробничих процесів. Тому терміни появи новинки на ринку (якщо це взагалі відбудеться) поки не визначені.
Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше показував нові Лада Нива, які вже надійшли до дилерів.