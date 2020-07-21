Лада Нива перетворили на Range Rover для Німеччини

Стас Сіділєв Новини 21:10, 21.07.2020

Після новин про виробництві Лада Нива в Німеччині з'явилася свіжа інформація. Насправді, мова йде про нове авто на базі Lada 4x4 з дизайном у стилі Range Rover і пластиковим кузовом.

Таким чином, від Lada Niva потенційна новинка отримає тільки платформу. Двигун буде іншим – сучасним, і відповідатиме актуальним вимогам Євро-6 по викиду шкідливих речовин. Саме згубний вплив на навколишнє середовище стало головною причиною виходу АвтоВАЗу з європейського ринку.

Але група ентузіастів (російських емігрантів у Німеччині) вирішила запропонувати новий позашляховик місцевим покупцям, які нібито засмучені неможливістю придбати автомобілі Lada.

Шанувальники АвтоВАЗу в Німеччині хочуть налагодити виробництво нової моделі.
Фото: drom.ru
Позашляховик на базі Lada 4x4 отримає пластиковий кузов.
Фото: drom.ru

Для цього на платформі Лада Нива хочуть виробляти автомобіль з пластиковим кузовом. Його дизайн нагадує класичний тридверний Range Rover і навіть виконаний за його мотивами SV Coupe, який так і не вирушив у серійне виробництво.

Невідомо, коли машина може з'явитися в продажу.
Фото: drom.ru

Пластиковий позашляховик на базі Ниви демонструє дуже схожий профіль, лінію бічного скління і форму переднього і заднього звисів.

Хай там як, автори проєкту на даний момент зайняті пошуками інвесторів для реалізації виробничих процесів. Тому терміни появи новинки на ринку (якщо це взагалі відбудеться) поки не визначені.

У профіль новинка нагадує тридверний Range Rover.
Фото: Land Rover

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше показував нові Лада Нива, які вже надійшли до дилерів.

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