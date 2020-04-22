Лада Нива перетворили на кабріолет і виставили на продаж
Лада Нива виробляють 43 роки, але за цей час автомобіль практично не змінився. Власникам від цього стає настільки нудно, що вони створюють незвичайні позашляховики самостійно.
Це сталося і з конкретним екземпляром – б/у Нива перетворилася на кабріолет. Тепер машина нагадує перший військовий Jeep, який створювали для потреб армії.
Старий позашляховик Лада отримав розширені арки та більші колеса (кліренс при цьому збільшився на 5 см), додаткову світлотехніку і каркас безпеки. Але головна зміна – дах і добра половина кузову. Яких у автомобіля тепер просто немає.
Автори проєкту відмовилися і від дверей, при цьому пороги зробили вищими - тепер Lada 4x4 чимось нагадує пляжний баггі. Ще модернізували двигун, який видає 100 к.с.
Цікаво, що з урахуванням всіх змін, автомобіль дозволений до експлуатації на дорогах загального користування. Кабріолет Лада Нива з пробігом 9500 км продають за 950 тисяч рублів – 12,4 тис. доларів або 335 000 грн.
Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, на продаж виставили унікальний шестиколісний пікап Лада Нива.