Лада Нива перетворили на кабріолет і виставили на продаж

Лада Нива виробляють 43 роки, але за цей час автомобіль практично не змінився. Власникам від цього стає настільки нудно, що вони створюють незвичайні позашляховики самостійно.

Це сталося і з конкретним екземпляром – б/у Нива перетворилася на кабріолет. Тепер машина нагадує перший військовий Jeep, який створювали для потреб армії.

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет auto.ru

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет auto.ru

Старий позашляховик Лада отримав розширені арки та більші колеса (кліренс при цьому збільшився на 5 см), додаткову світлотехніку і каркас безпеки. Але головна зміна – дах і добра половина кузову. Яких у автомобіля тепер просто немає.

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет auto.ru

Автори проєкту відмовилися і від дверей, при цьому пороги зробили вищими - тепер Lada 4x4 чимось нагадує пляжний баггі. Ще модернізували двигун, який видає 100 к.с.

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет auto.ru

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет auto.ru

Цікаво, що з урахуванням всіх змін, автомобіль дозволений до експлуатації на дорогах загального користування. Кабріолет Лада Нива з пробігом 9500 км продають за 950 тисяч рублів – 12,4 тис. доларів або 335 000 грн.

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет auto.ru

Один з перших армійських Jeep Willys armytimes.com

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, на продаж виставили унікальний шестиколісний пікап Лада Нива.

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