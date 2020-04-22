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22 квітня • оновлено в 16:25
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Лада Нива перетворили на кабріолет і виставили на продаж

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Лада Нива виробляють 43 роки, але за цей час автомобіль практично не змінився. Власникам від цього стає настільки нудно, що вони створюють незвичайні позашляховики самостійно.

Це сталося і з конкретним екземпляром – б/у Нива перетворилася на кабріолет. Тепер машина нагадує перший військовий Jeep, який створювали для потреб армії.

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

auto.ru

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

auto.ru

Старий позашляховик Лада отримав розширені арки та більші колеса (кліренс при цьому збільшився на 5 см), додаткову світлотехніку і каркас безпеки. Але головна зміна – дах і добра половина кузову. Яких у автомобіля тепер просто немає.

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

auto.ru

Автори проєкту відмовилися і від дверей, при цьому пороги зробили вищими - тепер Lada 4x4 чимось нагадує пляжний баггі. Ще модернізували двигун, який видає 100 к.с.

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

auto.ru

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

auto.ru

Цікаво, що з урахуванням всіх змін, автомобіль дозволений до експлуатації на дорогах загального користування. Кабріолет Лада Нива з пробігом 9500 км продають за 950 тисяч рублів – 12,4 тис. доларів або 335 000 грн.

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

Лада Нива 4х4 перетворили на кабріолет

auto.ru

Один з перших армійських Jeep Willys

Один з перших армійських Jeep Willys

armytimes.com

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, на продаж виставили унікальний шестиколісний пікап Лада Нива.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто б/к автомобіль позашляховик Лада ВАЗ
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Забралов Ник
Забралов Ник
ніколи гусак не стане орлом....
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