Lada Niva німецького складання: опубліковано перше фото

Компанія Partisan Motors, яка була створена в Німеччині вихідцями з Росії, вирішила зайнятися випуском глибоко доопрацьованої Lada Niva. Фірма опублікувала перші зображення такої машини й розповіла про технічні моменти.

Як зазначили в пресслужбі Partisan Motors, автомобіль отримав назву Lada 4x4 50th Anniversary Limited Edition. Від стандартної "Ниви" його можна відрізнити за іншими бамперами, грязьовими покришками Goodrich на легкосплавних дисках, рейлингах на даху, капоту з чорною накладкою-повітрозабірником, молдингами на крилах і дверях, а також виведеному на дах повітрозабірника мотора (для захисту двигуна від гідроудару під час проходження броду).

Усередині "німецька" "Нива" отримає салон зі шкіри компанії Erich Bitter. Тут же буде встановлено табличку із сертифікатом справжності.

Під капотом авто – стандартний 1,7-літровий атмосферний двигун на 83 к.с., зістикований із 5-ступеневою МКПП.

Усього буде випущено 50 екземплярів Lada 4x4 50th Anniversary Limited Edition. Кожен із них коштуватиме в Німеччині 19 900 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Південній Америці креативно прорекламували Lada Niva (так, вона там продається).