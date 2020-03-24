Lada Niva навчили плавати: як це вдалося зробити

Автомобільний ентузіаст придбав собі стареньку Ладу Ниву і піддав її суттєвому доопрацюванню. Тепер цей автомобіль уміє ще й плавати, причому робить це він досить добре.

Основою послужила Нива, яка була випущена ще за часів СРСР – ВАЗ-2121 1984 року випуску. Щоб позашляховик міг називатися амфібією, власник переробив кузов машини і встановив нове оснащення.

Лада Нива амфібія carakoom.com

Для початку Ниву довелося трохи "підлатати", оскільки її кузов був покритий іржею, а днище – дірками. Потім по периметру авто були встановлені "поплавки": спереду і ззаду вони замінили бампери, а з боків їх наварили поверх обшивки. Також довелося зменшить висоту дверей. Нові елементи виготовили зі сталі товщиною один міліметр.

Лада Нива амфібія carakoom.com

Лада Нива амфібія carakoom.com

Лада Нива амфібія carakoom.com

Лада Нива амфібія carakoom.com

Лада Нива амфібія carakoom.com

Замість штатних фар з'явилися нові ліхтарі, їх прикріпили "поверх" за допомогою спеціальних кронштейнів – ніші оригінальних фар необхідно було заварити для герметичності. Моторний відсік і днище покрили металевими пластинами – це також було зроблено для забезпечення водонепроникності (не обійшлося в цій справі без жертв: передній міст позбувся зв'язку з мотором, оскільки між ними розташувався захист). Коробку передач і "раздатку" помістили до герметичного відсіку з гумовим ущільнювачем.

Лада Нива амфібія carakoom.com

Лада Нива амфібія carakoom.com

Лада Нива амфібія carakoom.com

Лада Нива амфібія carakoom.com

Лада Нива амфібія carakoom.com

А як впоралисяз охолодженням двигуна? Для цього був зроблений спеціальний радіатор, доповнений вентилятором, який винесли за межі капота.А ось на місці заводського радіатора прописався резонатор вихлопу, тоді як саму вихлопну систему вивели на верхню частину автомобіля по передній стійціі з правого боку. Штани глушника і резонатор зістикували за допомогою гофри.

Лада Нива амфібія carakoom.com

Якщо ж станеться нештатна ситуація і один з ущільнювачів порветься, на допомогу прийде електрична помпа, яка здатна відкачувати 50 літрів води за хвилину. Її "носик" знаходиться на місці покажчика повороту на лівому крилі.

Лада Нива амфібія carakoom.com

Лада Нива амфібія carakoom.com

Нарешті, автомобілі істотно збільшили кліренс і встановили колеса з 31 розмірністю.

Лада Нива амфібія carakoom.com

Лада Нива амфібія carakoom.com

Усі вищевказані апгрейди дозволили Ниві впевнено пересуватися по воді (поки її вдалося розігнати до 4,6 км/год, хоча двигуну доводиться працювати на підвищених обертах. Що ж стосується сухопутних можливостей, то, на швидкосты до 60 км/год ВАЗ пересувається як звичайне авто – без будь-яких вібрацій.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Ладу Ниву перетворили в 6-колісний танк. Причому це незвичайне авто може купити будь-який бажаючий (якщо, звичайно, його ще не продали).

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