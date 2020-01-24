"Лада Нива" канадського виробництва: екзотику оцінили у $1100

У Британській Колумбії (провінція Канади) виставили на продаж рідкісний автомобіль. Мова про "Лада Нива" в кузові пікап – машину, яка майже невідома в наших краях.

А вся річ у тім, що в СРСР/Росії її і не виробляли: як з'ясував OBOZREVATEL вантажівку на базі "Лади" випускали в Канаді для місцевого ринку (там пікапи, як і в США, завжди користувалися попитом). Місцевий імпортер Lada Canada привозив у країну звичайні позашляховики ВАЗ-2121, і частину з них вже переробляв на місці.

Пікап "Лада Нива" auto-daily.livejournal.com

Основні зміни стосувалися задньої частини: замість другого ряду і багажника робився вантажний відсік з подовженим звисом та відкидним бортом. Крім того, штатні ліхтарі замінювали на оптику від фургона Chevrolet/GMC Astro Van, а між пасажирським та вантажним відділенням з'являлася вертикальна стіна із вікном і металевою решіткою.

Пікап "Лада Нива" auto-daily.livejournal.com

Пікап "Лада Нива" auto-daily.livejournal.com

Задня підвіска водночас залишалася штатною, так само, як і сам двигун – 72-сильний карбюраторний мотор 1,6, зістикований з 4- або 5-ступеневою МКПП. А ось в даху монтувався люк, тоді як у салоні замість дерматину використовувалося тканинне оздоблення. Також у деяких екземплярів був пластикові накладки на колісні арки, литі диски та підніжки.

Lada Niva для Канади carakoom.ocm

Пікап "Лада Нива" auto-daily.livejournal.com

Пікап "Лада Нива" auto-daily.livejournal.com

Випускалася така "Нива" в Канаді з кінця 1980-х до початку 1990-х років, а продавали пікап у 1990-1992 роках. Всього було вироблено кілька сотень вантажівок, і ось саме зараз одну з них продають за 1500 канадських доларів (трохи більше, ніж 1100 американських). Шкода тільки одне – автомобіль не на ходу (навіть не заводиться), але це можна виправити. Втім, не виключено, що машину вже продали і навіть відремонтували: оголошення про її продаж розмістили ще у листопаді минулого року.

Пікап "Лада Нива" auto-daily.livejournal.com

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, АвтоВАЗ визначився з вартістю нової Lada Niva 2020. Вона вийшла за ціною Renault.

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