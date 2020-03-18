Lada Niva і не снилося: новий VW Nivus показали на фото

Volkswagen почав розсекречувати свою новинку з інтер'єру. Але тепер новий кросовер VW Nivus показали на повноцінному фото, завдяки якому дизайн моделі більше не є секретом.

Назва Volkswagen Nivus здається співзвучною з Лада Нива, що, звісно, є випадковістю. Та й порівнювати ці автомобілі некоректно – новий VW виступає в сегменті стильних купе-кросоверів, орієнтованих на молодих покупців.

Стильний і сучасний кросовер Volkswagen Nivus показали на фото vw.com

В основі моделі лежать агрегати і платформа VW Polo. Найближчий родич – компактний кросовер Volkswagen T-Cross, який також технічно уніфікований з Фольксваген Поло. Але, судячи з фото, на якому зовнішність моделі можна вивчити в подробицях, дизайн нагадує VW Tayron, який продається на китайському ринку з 2018 року.

Ми знаємо, як виглядатиме VW Nivus 2021 у профіль скріншот відео

Варто відзначити схожість в передніх фарах, великій та широкій решітці, оформленні повітрязабірників і бампера. Але, на відміну від Tayron, новий Фольксваген Нівус виявиться глобальною моделлю і з часом з'явиться в Європі. Але спершу продажі почнуться в Південній Америці, там же налагодять виробництво для місцевого ринку.

Фольксваген Нівус схожий на Volkswagen Tayron vw.com

На старті альтернатив при виборі силових установок не очікується: буде доступний тільки літровий трициліндровий турбодвигун потужністю 116 к.с. на бензині та 128 к.с. на етанолі. Але з виходом на європейський ринок моторна гамма напевно буде розширена. Прем'єра VW Nivus 2021 відбудеться через кілька місяців.

Найближчий родич – VW T-Cross vw.com

Все почалося з Volkswagen Polo, на компонентах якого побудовані компактні кросовери VW vw.com

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