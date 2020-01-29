Лада Гранта і Нива отримали незвичайні дорогі модифікації

Дешеві автомобілі Лада Гранта і Лада Нива (Lada 4x4) отримали нові модифікації, створені для комерційного сектора. Цікаво, що "вантажні" машини розроблені не АвтоВАЗом.
Як з'ясував OBOZREVATEL, компанія Lux Form створила на базі ВІС 2349 і ВІС 2346 (напів вантажні модифікації Гранти та Ниви) своєрідні кемпери. Такі автомобілі можна обладнати як автобудинки або використовувати, наприклад, у дрібному бізнесі.
Бюджетник Лада Гранта перетворили на фургон
lux-f.ru
Правда, складно судити, наскільки це практично. Адже для будинку на колесах в такому фургоні занадто мало місця. Проте, виробник чомусь все ж пропонує таку опцію, сподіваючись на нечисленний попит.
Фургони являють собою встановлені на шасі відсіки, виконані з пластика. Питання викликає і ціна, яка ставить під сумнів ринковий успіх цих модифікацій. Наприклад, сам по собі ВІС Гранта (шасі і кабіна водія) коштує в два рази дорожче за стандартний седан, який пропонує місця для п'яти пасажирів і багажник.
Фургон Лада Нива на базі ВІС-2346
lux-f.ru
Лада Нива від Lux Form
lux-f.ru
При цьому безпосередньо доопрацювання від Lux Form обійдеться в три рази дорожче (у стандартній модифікації без додаткового обладнання) – близько 18 000 доларів. Доопрацьована ВІС Нива виявиться ще дорожчою. Навіть дивно, що ці версії робив не АвтоВАЗ.
Стандартна Lada Granta коштує від $ 6000.
lada.ru
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що АвтоВАЗ оголосив для оновленої Лада Нива сміливу ціну.
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