Лада готує нові моделі на основі Renault Logan 2021

Концепт Lada Vision 4x4 з'явився в 2018 році, але нічого подібного в виробництво так і не вирушило. Фото: drom.ru

АвтоВАЗ готує кілька нових моделей на платформі Renault, спеціально розробленій для дуже дешевих автомобілів. Це стосується Лада Гранта і нової Лада Нива.

Про це стало відомо завдяки сайту закупівель комплектуючих, повідомляє Drom. Підрядник АвтоВАЗу з виробництва рульових механізмів вже отримав кредит на локалізацію виробництва відповідних компонентів у рамках підготовки до роботи з платформою Renault-Nissan CMF-B-LS.

Очікується, що на цій же платформі будуть побудовані нові Renault Logan і Sandero, які повинні дебютувати цієї осені. Ймовірно, в подальшому на їх базі буде розроблено і наступний кросовер Renault Duster. Всі ці бюджетні моделі Рено на даний момент засновані на платформі BO.

Новий Renault Logan 2021 проходить активну фазу випробувань на дорогах. Фото: carscoops.com

Рено Логан четвертого покоління поділиться платформою з новими моделями АвтоВАЗ. Фото: carscoops.com

Щодо АвтоВАЗу, за попередніми даними мова йде про нові Lada Granta і Lada Niva. Перша повинна з'явитися в 2023 році, а кросовер – на рік раніше, в 2022 році. Звісно, якщо терміни в черговий раз не перенесуть на більш пізні дати.

Lada Vision 4x4 створювався як натяк на нову Лада Нива. Фото: drom.ru

На даний момент російський виробник зайнятий легкою модернізацією Chevrolet Niva, яку тепер будуть продавати під брендом Лада. Цей позашляховик протримається на ринку кілька років, що може відкласти появу наступного покоління моделі на платформі Renault CMF-B-LS.

Нова Лада Нива виглядатиме як Chevrolet, а наступна модель з'явиться через кілька років. Фото: drom.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше АвтоВАЗ зупинив роботи з розробки нових моделей через фінансове становище.