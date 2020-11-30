Кузов Toyota LC Prado відчистили від льоду за допомогою молотка

У мережі з'явилося відео, як власник Toyota Land Cruiser Prado очистив кузов свого автомобіля від льоду всього за кілька хвилин. Для цього він застосував те, на що зважиться не кожен автолюбитель, – молоток.

Відповідний ролик опублікував YouTube-канал POST Auto 14. Судячи з кадрів, на позашляховику утворився досить товстий шар льоду через морози, що настали: на вигляд його товщина становила 1-1,5 см.

Утім, навіть за таких умов був ризик пошкодження кузова машини, але все ж власник не побоявся застосовувати настільки радикальний спосіб очищення. Узявши в руки молоток, автомобіліст почав оббивати капот і крила "Ленд Крузера" від замерзлої води, до того ж для досягнення максимального ефекту він докладав досить значних зусиль (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Очищення авто від льоду за допомогою молотка Скриншот відео

Мабуть, власник "Тойоти" не вперше мав справу з таким обмерзанням і знав, що робити. Проте "розморожувати" автомобіль за допомогою молотка все ж не найкраща ідея – є великий ризик завдання серйозного збитку, після якого доведеться їхати на СТО.

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