Кузов Toyota LC Prado відчистили від льоду за допомогою молотка

У мережі з'явилося відео, як власник Toyota Land Cruiser Prado очистив кузов свого автомобіля від льоду всього за кілька хвилин. Для цього він застосував те, на що зважиться не кожен автолюбитель, – молоток.

Відповідний ролик опублікував YouTube-канал POST Auto 14. Судячи з кадрів, на позашляховику утворився досить товстий шар льоду через морози, що настали: на вигляд його товщина становила 1-1,5 см.

Утім, навіть за таких умов був ризик пошкодження кузова машини, але все ж власник не побоявся застосовувати настільки радикальний спосіб очищення. Узявши в руки молоток, автомобіліст почав оббивати капот і крила "Ленд Крузера" від замерзлої води, до того ж для досягнення максимального ефекту він докладав досить значних зусиль (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Мабуть, власник "Тойоти" не вперше мав справу з таким обмерзанням і знав, що робити. Проте "розморожувати" автомобіль за допомогою молотка все ж не найкраща ідея – є великий ризик завдання серйозного збитку, після якого доведеться їхати на СТО.

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