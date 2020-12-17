Кузов автомобіля відремонтували за допомогою 10 пачок "Мівіни"

Американський блогер провів досить кумедний експеримент – кузов пошкодженого автомобіля він відремонтував за допомогою локшини швидкого приготування та інших підручних засобів. До такої ідеї він прийшов після того, як у дилера, який продав машину, не знайшлося потрібної деталі на заміну.

"Піддослідним кроликом" виступив новий спорткар Chevrolet Corvette C8. Як пояснив у відео автор експерименту, блогер з Judahs Garage на YouTube, його автомобіль є настільки новим (виробництво "Корвета" С8 почалося тільки навесні цього року), що офіційний сервісний центр не зміг дістати запчастини для ремонту, тому він вирішив "відновити" частина машини, якій побувала в ДТП, в домашніх умовах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Chevrolet Corvette C8 Carbuzz

Як випливає з ролика, "Шевроле" пережив досить серйозну аварію: у нього практично повністю демонтована передня частина, а також пошкоджені праві бічні двері та поріг. В даному випадку блогер вирішив піддати незвичайного ремонту двері машини, для чого він використовував 10 пачок локшини швидкого приготування, клей, шпаклівку і балончик з фарбою. Як нескладно здогадатися, результат цієї затії виявився жахливим, хоча треба зазначити, що сама по собі конструкція виявилася цілком робочою. До того ж, експериментатор радий тому, що завдяки такому лайфхаку він зміг заощадити 1 500 доларів (очевидно, що це сарказм)– саме стільки коштувала б заміна старих дверей на нові.

Крім сухої локшини, були також використані клей, шпаклівка і фарба Скріншот відео

Ремонту підлягала крайня частина двері (ближча до капоту). Туди і приклеїли "Мівіну" Скріншот відео

Як став виглядати автомобіль після такого ремонту, можна побачити на самому початку ролика, тому все відео переглядати необов'язково.

До речі, в мережі нерідко поширюють відео про те, як за допомогою локшини швидкого приготування можна відремонтувати різні речі – наприклад, стіл чи унітаз. Однак автомобіль до цього ще ніхто не відновлював таким чином.

Як раніше писав OBOZREVATEL: