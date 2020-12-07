Купівля яких авто в кредит найчастіше цікавить українців: названо ТОП-5 моделей

У 2020 році українські користувачі інтернету найчастіше розраховували в кредит такі машини, як Kia Sportage, Lada Granta, Chery Tiggo2, Skoda Octavia і Renault Logan. Потенційні покупці були готові внести перший внесок у розмірі 40 – 60%, а далі розбити платежі на максимально тривалий термін.

Про це пише auto.24tv.ua з посиланням на спільну аналітику auto.ria і Google Ukraine. Як відзначається у дослідженні, за 2020 рік українці користувалися калькулятором розрахунку платежів 5,3 млн разів, а сам інтерес до бюджетних авто в кредит говорить про те, що у людей були гроші на придбання вживаних машин, проте вони придивлялися до нових. Приблизно 40% потенційних покупців розглядали можливість покупки нового автомобіля після детального вивчення вторинного ринку. В середньому цей шлях займав 48 днів.

П'ять автомобілів, купівлю яких українці найчастіше розраховують в кредит auto.24tv.ua

До того ж, дослідження показало, що в Україні через інтернет шукають більше нових автомобілів, ніж вживаих, хоча статистика продажу свідчить про зворотне. Загалом за 2020 рік на сайті auto.ria пропозиції щодо нових автомобілів вивчили 1,4 млн українців – це майже в три рази більше, ніж минулого року.

Також в auto.ria і Google Ukraine підкреслили, що від моменту першого пошуку конкретного автомобіля в інтернеті до його купівлі зазвичай проходило 1-3 місяці.

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