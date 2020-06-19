Купив і відразу розбив: новому VW не пощастило з власником

В Індії щасливий володар нового Volkswagen Polo розбив свою машину відразу після покупки. Незвичайну пригоду показали на відео. Крім VW ніхто в ДТП не постраждав.

Автомобіль перекинувся на дах відразу після того, як новий VW Polo доставили власникові. Той сів в автомобіль прямо на майданчику місцевого дилера і почав рух, щоб вирушити на довгоочікуваній машині в першу поїздку.

Але подорож тривала зовсім недовго. Водій чомусь вдарив припаркований автомобіль своїм Polo, прискорився і почав "кидати" машину з боку в бік.

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Компактний гетчбек їхав не так швидко, проте нерозважливих дій власника вистачило для того, щоб після удару об загорожу автомобіль перекинувся на дах. Водій не постраждав, але тепер доведеться купувати нове авто. Відразу після компенсації збитків дилерові.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Сінгапурі зіткнулися два однакових суперкари Lamborghini. Причиною ДТП стала небезпечна поведінка власників машин на дорозі.