Купити і не боятися: найнадійніші машини на 2020 рік

Стас Сіділєв Новини 20:29, 4.06.2020 Оновлено: 20:34, 4.06.2020

Організація J.D. Power представила великий рейтинг надійності автомобілів на 2020 рік. Список склали на підставі відгуків власників.

Експерти J.D. Power опитали американських власників автомобілів не старше трьох років. Надійність визначають кількістю поломок на 100 машин. Для цього у компанії існує спеціальний коефіцієнт (PP100). У підсумку визначили найбільш і менш надійні бренди, де на вершині рейтингу опинився виробник із коефіцієнтом 89 поломок на 100 авто, а внизу – з 220. При цьому середній показник на індустрію склав 134/100.

Genesis G70
Genesis

Найнадійніші автомобілі на 2020 рік:

  1. Genesis 89

  2. Lexus 100

  3. Buick 103

  4. Porsche 104

  5. Toyota 113

  6. Volkswagen 116

  7. Lincoln 119

  8. BMW 123

  9. Chevrolet 123

  10. Ford 126

  11. Mazda 130

  12. Cadillac 131

  13. Hyundai 132

  14. Kia 132

  15. Audi 136

  16. Nissan 136

  17. Acura 139

  18. Honda 139

  19. RAM 140

  20. Mitsubishi 146

  21. MINI 147

  22. Mercedes 152

  23. Subaru 154

  24. Infiniti 155

  25. Dodge 158

  26. Jeep 159

  27. Fiat 160

  28. GMC 162

  29. Volvo 185

  30. Jaguar 186

  31. Chrysler 214

  32. Land Rover 220

Range Rover
Land Rover

Раніше OBOZREVATEL показував відео з трьома автомобілями, двигуни яких змусили працювати без олії й охолоджуючої рідини. Honda протрималася довше за інших.

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