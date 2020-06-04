Купити і не боятися: найнадійніші машини на 2020 рік

Організація J.D. Power представила великий рейтинг надійності автомобілів на 2020 рік. Список склали на підставі відгуків власників.
Експерти J.D. Power опитали американських власників автомобілів не старше трьох років. Надійність визначають кількістю поломок на 100 машин. Для цього у компанії існує спеціальний коефіцієнт (PP100). У підсумку визначили найбільш і менш надійні бренди, де на вершині рейтингу опинився виробник із коефіцієнтом 89 поломок на 100 авто, а внизу – з 220. При цьому середній показник на індустрію склав 134/100.
Genesis G70
Genesis
Найнадійніші автомобілі на 2020 рік:
Genesis 89
Lexus 100
Buick 103
Porsche 104
Toyota 113
Volkswagen 116
Lincoln 119
BMW 123
Chevrolet 123
Ford 126
Mazda 130
Cadillac 131
Hyundai 132
Kia 132
Audi 136
Nissan 136
Acura 139
Honda 139
RAM 140
Mitsubishi 146
MINI 147
Mercedes 152
Subaru 154
Infiniti 155
Dodge 158
Jeep 159
Fiat 160
GMC 162
Volvo 185
Jaguar 186
Chrysler 214
Land Rover 220
Range Rover
Land Rover
Раніше OBOZREVATEL показував відео з трьома автомобілями, двигуни яких змусили працювати без олії й охолоджуючої рідини. Honda протрималася довше за інших.
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