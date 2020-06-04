Купити і не боятися: найнадійніші машини на 2020 рік

Організація J.D. Power представила великий рейтинг надійності автомобілів на 2020 рік. Список склали на підставі відгуків власників.

Експерти J.D. Power опитали американських власників автомобілів не старше трьох років. Надійність визначають кількістю поломок на 100 машин. Для цього у компанії існує спеціальний коефіцієнт (PP100). У підсумку визначили найбільш і менш надійні бренди, де на вершині рейтингу опинився виробник із коефіцієнтом 89 поломок на 100 авто, а внизу – з 220. При цьому середній показник на індустрію склав 134/100.

Genesis G70 Genesis

Найнадійніші автомобілі на 2020 рік:

Genesis 89 Lexus 100 Buick 103 Porsche 104 Toyota 113 Volkswagen 116 Lincoln 119 BMW 123 Chevrolet 123 Ford 126 Mazda 130 Cadillac 131 Hyundai 132 Kia 132 Audi 136 Nissan 136 Acura 139 Honda 139 RAM 140 Mitsubishi 146 MINI 147 Mercedes 152 Subaru 154 Infiniti 155 Dodge 158 Jeep 159 Fiat 160 GMC 162 Volvo 185 Jaguar 186 Chrysler 214 Land Rover 220

Range Rover Land Rover

Раніше OBOZREVATEL показував відео з трьома автомобілями, двигуни яких змусили працювати без олії й охолоджуючої рідини. Honda протрималася довше за інших.

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