Купити гречку і туалетний папір разом з автомобілем стало реально

Один з дилерів Mitsubishi придумав оригінальну акцію, щоб привернути покупців. У подарунок до нового пікапу Mitsubishi L200 пропонують півтонни гречки і купу туалетного паперу.

Варто відзначити, що дилер Міцубісі таким чином напевно вирішив висміяти маніакальне бажання людей затаритися по максимуму в той момент, коли це зовсім не потрібно. Хоча деякі впевнені, що саме цим необхідно займатися в період поширення вірусу.

Пікап Mitsubishi, завантажений гречкою і туалетним папером скріншот відео

Чомусь багато хто вважає, що гречка – єдиний продукт, який дозволить врятуватися від голодної смерті, а туалетний папір – найбільш необхідний в умовах пандемії ресурс. Що ж, кожен рятується своїм подорожником.

ЧИТАЙТЕ: Суперник Nissan Qashqai від Mitsubishi отримав дизайн пікапа

Дотепністю відзначився один з московських дилерів (в Росії поки не ввели жорсткий карантин). Таким чином вдалося продемонструвати і здатності Mitsubishi L200, який володіє дійсно містким багажником і високою вантажопідйомністю.

Пікап Mitsubishi, завантажений гречкою і туалетним папером скріншот відео

Mitsubishi L200 – практичний місткий автомобіль mitsubishi-motors.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про BMW E39, яку для чогось перетворили на пікап.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!