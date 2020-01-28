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28 січня • оновлено в 11:01
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Купеподібний кросовер Mercedes-AMG GLE 2021 готується до прем'єри

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Оновлений купеподібний кросовер Mercedes-AMG GLE Coupe зовсім скоро представлять офіційно.

Про це повідомляє портал Motor1. У листопаді минулого року Mercedes-AMG презентував кросовер GLE 63 / GLE 63 S на автошоу в Лос-Анджелесі. Тож не дивно, що слідом за базовою моделлю компанія готує прем'єру купеобразної версії.

Mercedes-AMG GLE Coupe

Mercedes-AMG GLE Coupe

motor1.com

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Обновенний кросовер пропав в об'єктиви фотошпигунів на дорогах Німеччини практично без захисного камуфляжу. Тому можна очікувати, що дебют новинки відбудеться вже в березні на автошоу в Женеві.

Mercedes-AMG GLE Coupe

Mercedes-AMG GLE Coupe

motor1.com

Як і звичайний GLE, купеподібний кросовер отримає в своє розпорядження 4-літровий V8 з двома турбінами і допоміжний електромотор-генератор, для зниження витрати палива. Базова версія AMG 63 буде мати в своєму арсеналі 563 к.с. потужності і 750 Нм крутного моменту.

Mercedes-AMG GLE Coupe

Mercedes-AMG GLE Coupe

motor1.com

Більш спортивний варіант AMG 63 S отримає форсований мотор на 603 к.с. і 850 Нм. В обох випадках система EQ Boost зможе швидко додати до цього набору ще 21 "конячку" і 250 Нм.

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Mercedes-AMG GLE Coupe

Mercedes-AMG GLE Coupe

motor1.com

Так як купеобразна версія практично ні в чому не поступається своєму звичайному побратиму, то можна припустити, що розгін від 0 до 100 км/год буде займати 4 секунди в звичайній версії і 3,8 секунди – у версії з літерою S в індексі. Що стосується швидкості, то зазвичай вона обмежена електронним "нашийником" на оцінці 250 км/год, але опціонний пакет AMG Driver's Package дозволить підняти "максималку" до 280 км/год.

Mercedes-AMG GLE Coupe

Mercedes-AMG GLE Coupe

motor1.com

Пара купеобразних спортивних кросоверів з Аффальтербаха покликана скласти конкуренцію BMW X6M / X6M Competition, Audi RS Q8 і Porsche Cayenne Coupe.

Як писав раніше OBOZREVATEL, автомобілі Mercedes-Benz встановили світовий високогірний рекорд.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
BMW Porsche Audi кросовер позашляховик новини авто
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