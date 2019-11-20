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20 листопада • оновлено в 14:51
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Купе Lexus позбавили даху: перші фото стильного кабриолета

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На автошоу в Лос-Анджелесі відбулася презентація Lexus LC 500 Convertible.

Як стало відомо OBOZREVATEL, головною прем'єрою бренду Lexus на автомобільній виставці в Лос-Анджелесі став серійний кабриолет LC 500 Convertible. Транспортний засіб отримав м'який складаний верх, який можна замовити в чорному або бежевому кольорі.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

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Про появу в сім'ї Lexus флагманського кабриолета давно ходили чутки. І ось до свого 30-річчя компанія підготувала стильний і елегантний подарунок. Автомобіль має класичне компонування з переднім розташуванням двигуна й приводом на задню вісь.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

За словами творців, новинка нічим не поступається за своїми швидкісними й динамічними характеристиками родинному купе LC 500. Під капотом розмістився 5-літровий V8, який працює в парі з інноваційною 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач Direct-Shift. Атмосферний мотор із безпосереднім упорскуванням розвиває 471 к.с., а обертовий момент досягає 540 Нм.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

Скласти багатошаровий м'який верх можна на швидкості до 50 км/год, а сам процес перетворення купе на кабриолет триває 15 секунд. Завдяки посиленню кузова новинка "погладшала" на 80 кг.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

Для моделі підготували нову систему вентиляції і кондиціонування повітря, яка робить максимально комфортним поїздку з відкритим верхом. Крім того, кабриолет оснащується дефлекторами з прозорого полікарбонату й захисним заднім екраном, що зменшує шум у салоні на високих швидкостях.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

Чимало цікавого можна виявити в інтер'єрі LC 500 Convertible. Особливою гордістю творців стала нова мультимедійна система 10,3-дюймовим екраном з високою роздільною здатністю й повним комплектом функцій для комунікації та взаємодії зі смартфоном. Крім того, салон прикрасили легкосплавні педалі, фонове підсвічування і високоякісна обробка зі шкіри.

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

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Відповідно до флагманського статусу, кабриолет отримав повний пакет систем активної безпеки. Він включає систему стеження за дорожньою розміткою та контролю положення в смузі, адаптивний круїз-контроль, інтелектуальну світлотехніку з функцією автоматичного перемикання світла, систему контролю за сліпими зонами під час руху заднім ходом і інші електронні "помічники".

Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

lexus.com

Продажі Lexus LC 500 Convertible в США стартують влітку майбутнього року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Токіо компанія Lexus показала своє бачення автомобіля майбутнього.

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Автор
Сергій Іванов Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США Лос Анджелес
Теги
новини авто Lexus
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