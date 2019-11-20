Купе Lexus позбавили даху: перші фото стильного кабриолета

На автошоу в Лос-Анджелесі відбулася презентація Lexus LC 500 Convertible.

Як стало відомо OBOZREVATEL, головною прем'єрою бренду Lexus на автомобільній виставці в Лос-Анджелесі став серійний кабриолет LC 500 Convertible. Транспортний засіб отримав м'який складаний верх, який можна замовити в чорному або бежевому кольорі.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

Про появу в сім'ї Lexus флагманського кабриолета давно ходили чутки. І ось до свого 30-річчя компанія підготувала стильний і елегантний подарунок. Автомобіль має класичне компонування з переднім розташуванням двигуна й приводом на задню вісь.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

За словами творців, новинка нічим не поступається за своїми швидкісними й динамічними характеристиками родинному купе LC 500. Під капотом розмістився 5-літровий V8, який працює в парі з інноваційною 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач Direct-Shift. Атмосферний мотор із безпосереднім упорскуванням розвиває 471 к.с., а обертовий момент досягає 540 Нм.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

Скласти багатошаровий м'який верх можна на швидкості до 50 км/год, а сам процес перетворення купе на кабриолет триває 15 секунд. Завдяки посиленню кузова новинка "погладшала" на 80 кг.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

Для моделі підготували нову систему вентиляції і кондиціонування повітря, яка робить максимально комфортним поїздку з відкритим верхом. Крім того, кабриолет оснащується дефлекторами з прозорого полікарбонату й захисним заднім екраном, що зменшує шум у салоні на високих швидкостях.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

Чимало цікавого можна виявити в інтер'єрі LC 500 Convertible. Особливою гордістю творців стала нова мультимедійна система 10,3-дюймовим екраном з високою роздільною здатністю й повним комплектом функцій для комунікації та взаємодії зі смартфоном. Крім того, салон прикрасили легкосплавні педалі, фонове підсвічування і високоякісна обробка зі шкіри.

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

Відповідно до флагманського статусу, кабриолет отримав повний пакет систем активної безпеки. Він включає систему стеження за дорожньою розміткою та контролю положення в смузі, адаптивний круїз-контроль, інтелектуальну світлотехніку з функцією автоматичного перемикання світла, систему контролю за сліпими зонами під час руху заднім ходом і інші електронні "помічники".

Lexus LC 500 Convertible lexus.com

Продажі Lexus LC 500 Convertible в США стартують влітку майбутнього року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Токіо компанія Lexus показала своє бачення автомобіля майбутнього.

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