Купе-кросовер Renault із Запоріжжя: подробиці і ціни

Купеподібний кросовер Renault Arkana презентували в Україні. Автомобіль вже доступний для покупців в офіційних салонах французького бренду.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Автомобіль вперше був показаний на Московському автосалоні в серпні 2018 року. В цьому році виробництво кросовера організовано з машинокомплектів на заводі ЗАЗ в Запоріжжі.

Під капотом Arkana встановлюється бензиновий турбований мотор Tce 150, створений за участю фахівців німецького концерну Daimler. Він має об'єм 1,33 л і розвиває потужність 150 к.с. У парі з ним працює автоматична трансмісія CVT X-Troniс. 250 Нм крутного моменту відправляються на передню вісь, а в випадку з повнопривідною версією – до всіх чотирьох ведучих коліс.

Крім турбомотора покупцям пропонується 1,6-літровий бензиновий атмосферний мотор, який може працювати в парі з 5- або 6-ступінчастою МКП, а також безступінчатим трансмісією CVT X-Troniс. Крім того, є можливість замовити версію з цим мотором і повним приводом.

Спереду на всіх версіях новинки встановлена незалежна підвіска зі стійками McPherson. На моделях з колісною формулою 4х2 задня підвіска напівзалежна, а на версіях 4х4 – незалежна, багатоважільна. Важливо, що дорожній просвіт новинки становить 205 мм (4х4) або 208 мм (4х2).

У моноприводной версії об'єм багажного відділення складає від 508 до 1333 літрів в залежності від положення заднього ряду сидінь.

Покупцям буде запропоновано чотири варіанти комплектації: Life, Zen, Intense і Intense +. Вартість з урахуванням фірмової програми фінансування Renault Bonus статті з 467900 грн, а найбільш укомплектована версія обійдеться в 765 700 грн.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault відродить складання автомобілів на ЗАЗі.