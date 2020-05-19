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19 травня • оновлено в 17:15
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Купе і кабріолет E-Class презентують онлайн

2.3т
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Компанія Mercedes-Benz проведе онлайн-презентацію нового покоління купе і кабріолета E-Class.

2021 Mercedes-Benz E-Class

2021 Mercedes-Benz E-Class

media.daimler.com

Через кілька місяців після дебюту нового покоління Mercedes-Benz E-Class в кузовах седан і універсал, компанія підготувала ще дві моделі сімейства – купе і кабріолет. Автомобілі отримають нову світлодіодну передню оптику, а також інший дизайн задніх ліхтарів. Крім того, новинки будуть хизуватися іншим облiцюванням радіатора і бамперами.

У салоні купе і кабріолета з'являться нове рульове колесо від S-Class, а також фірмова мультимедійна система MBUX з сенсорними 12,3-дюймовими дисплеями. Розширено список базових і додаткових опцій, в тому числі за рахунок нових систем допомоги водієві, а також палітра кольорів і варіантів оздоблення.

2021 Mercedes-Benz E-Class

2021 Mercedes-Benz E-Class

media.daimler.com

Крім традиційних версій з бензиновими і дизельними моторами, покупці зможуть замовити модифікацію AMG E53 з гібридною силовою установкою. До її складу входять 3-літровий бензиновий V6 потужністю 435 к.с. і обертовим моментом 520 Hm і 21-сильний електромотор, що забезпечує ще 250 Нм крутного моменту.

2021 Mercedes-AMG E53

2021 Mercedes-AMG E53

media.daimler.com

Презентація відбудеться 27 травня в рамках серії онлайн-конференцій Mercedes Digital.

Як писав раніше OBOZREVATEL, для китайського ринку компанія Mercedes-Benz підготувала нову версію спорседана CLS.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина Штутгарт
Теги
авто новини нові авто Mercedes-Benz
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