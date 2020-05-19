Кумедна ДТП двох однакових електрокарів у Києві потрапила на фото

У центрі Києва сталася ДТП з розряду незвичайних збігів. Дорогу не поділили два електромобіля Nissan Leaf, причому обидва відносяться до конкуруючих служб таксі – Uklon та Uber.

Як зазначає видання Autogeek, в розпорядженні якого опинилися фото аварії, випадок стався на перетині вулиць Почайнинська та Туровська.

Два Nissan Leaf не поділили дорогу Неллі Вернер / AUTOGEEK

Судячи з розташування автомобілів та наявності знаків, винен у трагедії сірий Nissan Leaf – він не надав перевагу синьому Ліфу, який їхав головною дорогою (до того ж, він ще й був у першого перешкодою справа).

Два Nissan Leaf не поділили дорогу Неллі Вернер / AUTOGEEK

Втім, ДТП виявилося легким – обидва електрокара отримали незначні пошкодження. Серед людей, на щастя, ніхто не постраждав.

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