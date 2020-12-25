Культовий ле-манівський Ferrari оцінили у $1347

Британська модельна фірма Amalgam Collection з Брістоля представила новинку – гоночний Ferrari 330 P4 Le Mans, який брав участь в історичній гонці в Ле-Мані 1967 року.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Яскраво-червоний болід Ferrari 330 P4 Le Mans виготовлений в масштабі 1:18. В основі новинки лежить історичний прототип автомобіля, який брав участь в історичному протистоянні з Ford, про який оповідає фільм "Ford проти Ferrari".

Яскраво-червоний болід Ferrari 330 P4 Le Mans виготовлений в масштабі 1:18 amalgamcollection.com

Ferrari 330 P4 amalgamcollection.com

Ferrari 330 P4 amalgamcollection.com

Масштабна модель вирізняється чудовою деталізацією і до найдрібніших подробиць відтворює вигляд гоночного автомобіля. Художники вручну розфарбовують кожен екземпляр, повторюючи на моделі відколи фарби, масляні плями та навіть бруд на кузові.

Масштабна модель виділяється чудовою деталізацією і до найдрібніших подробиць відтворює вигляд гоночного автомобіля amalgamcollection.com

Ferrari 330 P4 amalgamcollection.com

Всі нюанси забарвлення та деталювання для відтворення моделі з максимальною достовірністю стали результатом ретельного вивчення архівних фотографій та тривимірного цифрового сканування оригінального Ferrari 330 P4. У процесі створення моделі велику допомогу надали представники історичного підрозділу компанії Ferrari.

У процесі створення моделі велику допомогу надали представники історичного підрозділу компанії Ferrari amalgamcollection.com

Ferrari 330 P4 amalgamcollection.com

Компанія Amalgam планує виготовити ексклюзивну модель тиражем всього 100 примірників. Гоночний Ferrari 330 P4 Le Mans оцінили у 1347 доларів.

Компанія Amalgam планує виготовити ексклюзивну модель тиражем всього 100 примірників amalgamcollection.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz завоювала відразу 8 нагород на конкурсі моделей, а компанія Bugatti для своїх заможних фанів підготувала зменшену копію знаменитого гоночного боліда Type 35.