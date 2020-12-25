Культовий ле-манівський Ferrari оцінили у $1347

Британська модельна фірма Amalgam Collection з Брістоля представила новинку – гоночний Ferrari 330 P4 Le Mans, який брав участь в історичній гонці в Ле-Мані 1967 року.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Яскраво-червоний болід Ferrari 330 P4 Le Mans виготовлений в масштабі 1:18. В основі новинки лежить історичний прототип автомобіля, який брав участь в історичному протистоянні з Ford, про який оповідає фільм "Ford проти Ferrari".

Масштабна модель вирізняється чудовою деталізацією і до найдрібніших подробиць відтворює вигляд гоночного автомобіля. Художники вручну розфарбовують кожен екземпляр, повторюючи на моделі відколи фарби, масляні плями та навіть бруд на кузові.

Всі нюанси забарвлення та деталювання для відтворення моделі з максимальною достовірністю стали результатом ретельного вивчення архівних фотографій та тривимірного цифрового сканування оригінального Ferrari 330 P4. У процесі створення моделі велику допомогу надали представники історичного підрозділу компанії Ferrari.

Компанія Amalgam планує виготовити ексклюзивну модель тиражем всього 100 примірників. Гоночний Ferrari 330 P4 Le Mans оцінили у 1347 доларів.

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