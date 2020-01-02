Культове авто XX століття простояло занедбаним із 1986 року

У США знайшли покинутий DeLorean DMC-12. Протягом декількох десятиліть автомобіль знаходився у звичайній коморі.

Як повідомляє Motorious, один з екземплярів культового спорткара відшукали двоє американців (батько та син), які займаються реставрацією раритетних авто. Як вони з'ясували, про машину забули ще у 1986 році.

Знайдений DeLorean DMC-12 motorious.com

І це добре видно по фотографіях: за довгі роки простою автомобіль покрився товстим шаром пилу. Пробіг DeLorean становить в межах 50 000 – 65 000 км (точний показник одометру поки не встановлено).

Знайдений DeLorean DMC-12 motorious.com

Знайдений DeLorean DMC-12 motorious.com

Знайдений DeLorean DMC-12 motorious.com

Знайдений DeLorean DMC-12 motorious.com

Знайдений DeLorean DMC-12 motorious.com

Через тиждень після знахідки ентузіасти повернулися до комори вже з евакуатором і забрали автомобіль. Тепер його чекає ремонт і, швидше за все, повернення на дорогу. Хоча не виключено, що культовий спорткар поповнить чиюсь колекцію і буде дбайливо зберігається в гаражі або навіть виставковому залі.

Знайдений DeLorean DMC-12 motorious.com

Знайдений DeLorean DMC-12 motorious.com

Знайдений DeLorean DMC-12 motorious.com

Знайдений DeLorean DMC-12 motorious.com

Відзначимо, що DeLorean DMC-12 є єдиною моделлю фірми DeLorean Motor Company (названа за ім'ям свого засновника – Джона ДеЛоріана). Автомобіль випускався з 1981 по 1983 роки, за цей період було вироблено близько 9 000 екземплярів (вважається, що до наших днів дожили з них приблизно 6500). Величезну славу цьому спорткару приніс фільм "Назад у майбутнє" 1985 року, де DMC-12 використовувався в якості машини для подорожей у часі.

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