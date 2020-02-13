Крутіший за VW Tiguan: новий кросовер здивував дизайном в стилі BMW X6

Компанія Volkswagen розробила новий кросовер. Модель під назвою VW Tayron X отримала купеподібний силует, моду на який свого часу ввів BMW X6.
Як стало відомо OBOZREVATEL, новий Фольксваген побудували на базі добре відомого VW Tiguan. Але фактично нова модель є більш стильним варіантом Volkswagen Tayron, розробленого спеціально для китайського ринку.
Новий Volkswagen Tayron X 2020 виглядає спортивно
Міністерство промисловості КНР
Tayron X також за межами КНР не з'явиться. У всякому разі, найближчим часом. Хоча модель могла б користуватися популярністю серед європейських покупців. Особливо враховуючи, що нова модель технічно уніфікована з Фольксваген Тігуан.
У профіль Volkswagen Tayron X нагадує інші купе-кросовери
Міністерство промисловості КНР
Високий багажник і спойлер – відмінні риси динамічного VW Tayron X
Міністерство промисловості КНР
Довжина, ширина і висота VW Tayron X дорівнюють 4626 мм, 1860 мм і 1662 мм відповідно. Колісна база складає 2730 мм. Під капотом – дволітровий бензиновий турбомотор потужністю 220 к.с., що працює в парі з 7-ступеневою роботизованою КПП. В якості опції буде доступний повний привід.
Салон VW Tayron X витриманий в строгому корпоративному стилі
vw.com
Очікується, що за базову версію Volkswagen Tayron X попросять близько 28 тис. доларів. Для Китаю це досить дорогий автомобіль, проте кросовери Фольксваген користуються там високим попитом.
Новий кросовер VW Tayron X технічно дуже близький до Tiguan
vw.com
У 2008 році революційний БМВ Х6 придумав моду на купе-кросовери
bmw.com
Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про бюджетний кросовер VW, який складе конкуренцію Renault Duster.
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