Крутіший за RAV4: Toyota показала новий кросовер з класним дизайном
Про новий Toyota Harrier ми розповідали нещодавно, коли про модель почала з'являтися інформація. Тепер автомобіль представлений офіційно і ризикує стати найбільш стильною моделлю Тойота.
У четвертому поколінні кросовер Toyota Harrier 2021 переїхав на платформу актуальної Toyota RAV4 (у третій генерації все було так само, хоча спочатку модель двічі використала платформу Lexus RX), але збільшився в довжину до 4740 мм. Кросовер Тойота РАВ 4 компактніший – 4595 мм.
Дизайн вийшов дуже елегантним, при цьому автомобіль нагадує свого попередника. Це точно сподобається покупцям, які, правда, завжди були тільки в Японії. Але з появою новинки в компанії можуть задуматися про вихід моделі на глобальний ринок. Адже пробіл між невеликим RAV4 та сімейним Highlander необхідно чимось заповнити. Стильний кросовер – відмінне рішення.
Кузов Harrier 2021 модельного року отримав складну пластику і низький силует. Вузькі передні фари виглядають дуже ефектно, а задні ліхтарі, загалом, є цілісною світлодіодною смужкою.
У салоні Toyota Harrier помітний вплив архітектури РАВ 4, однак все намальовано заново. Стильне оздоблення, мінімальний набір фізичних перемикачів, акуратне використання хромованого декору та – увага – класичні аналогові прилади (нехай в поєднанні з дисплеєм між ними) створюють атмосферу досить високого класу.
На вибір будуть доступні бензиновий двигун об'ємом 2 л в атмосферному і турбованному виконанні, а також плагін-гібридна силова установка на основі 2,5-літрового мотору. На ринок новий кросовер Тойота вирушить до кінця року.
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