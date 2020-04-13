Крутіший за RAV4: Toyota показала новий кросовер з класним дизайном

Про новий Toyota Harrier ми розповідали нещодавно, коли про модель почала з'являтися інформація. Тепер автомобіль представлений офіційно і ризикує стати найбільш стильною моделлю Тойота.

У четвертому поколінні кросовер Toyota Harrier 2021 переїхав на платформу актуальної Toyota RAV4 (у третій генерації все було так само, хоча спочатку модель двічі використала платформу Lexus RX), але збільшився в довжину до 4740 мм. Кросовер Тойота РАВ 4 компактніший – 4595 мм.

Новий кросовер Toyota Harrier 2021 представлений офіційно toyota.com

Дизайн вийшов дуже елегантним, при цьому автомобіль нагадує свого попередника. Це точно сподобається покупцям, які, правда, завжди були тільки в Японії. Але з появою новинки в компанії можуть задуматися про вихід моделі на глобальний ринок. Адже пробіл між невеликим RAV4 та сімейним Highlander необхідно чимось заповнити. Стильний кросовер – відмінне рішення.

Новий кросовер Toyota Harrier 2021 представлений офіційно toyota.com

Новий кросовер Toyota Harrier 2021 представлений офіційно toyota.com

Кузов Harrier 2021 модельного року отримав складну пластику і низький силует. Вузькі передні фари виглядають дуже ефектно, а задні ліхтарі, загалом, є цілісною світлодіодною смужкою.

Новий кросовер Toyota Harrier 2021 представлений офіційно toyota.com

Новий кросовер Toyota Harrier 2021 представлений офіційно toyota.com

У салоні Toyota Harrier помітний вплив архітектури РАВ 4, однак все намальовано заново. Стильне оздоблення, мінімальний набір фізичних перемикачів, акуратне використання хромованого декору та – увага – класичні аналогові прилади (нехай в поєднанні з дисплеєм між ними) створюють атмосферу досить високого класу.

Новий кросовер Toyota Harrier 2021 представлений офіційно toyota.com

Новий кросовер Toyota Harrier 2021 представлений офіційно toyota.com

На вибір будуть доступні бензиновий двигун об'ємом 2 л в атмосферному і турбованному виконанні, а також плагін-гібридна силова установка на основі 2,5-літрового мотору. На ринок новий кросовер Тойота вирушить до кінця року.

Новий Toyota Harrier схожий на свого попередника toyota.com

Toyota Harrier побудований на базі Toyota RAV4 toyota.com

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