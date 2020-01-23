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23 січня • оновлено в 10:47
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Крутіша за іномарку: блогер розповів про плюси ЗАЗ-1103 Славута

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ЗАЗ-1103 Славута – один з найбільш суперечливих автомобілів. У нього є як ряд помітних переваг, так і суттєвих недоліків.

Популярний YouTube-блогер ArchiLow взяв на тест легендарний український автомобіль і "розклав все по поличках", назвавши основні плюси та мінуси цієї машини.

ЗАЗ-1103 Славута

ЗАЗ-1103 Славута

Скріншот з відео

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Свій огляд почав з екскурсу в історію. Славута випускалася з 1999 по 2011 роки, і за цей час встигла стати народним автомобілем. Основною її перевагою була ціна – в той час як Lanos коштував $ 7000, ЗАЗ-1103 можна було купити за $ 3000. А якщо врахувати, що в ту пору більшій частині українців жилося важко, це був ідеальний варіант покупки. Ще б пак, новий автомобіль, та за такі-то гроші!

Однак, виїхавши з салону, новий власник Славути міг відразу ж зіткнутися з проблемами. Ходять чутки, що машина могла відразу ж "сипатися", ледве виїхавши з салону, при цьому вона була частим гостем фірмових СТО. До того ж, у ЗАЗа були великі проблеми з безпекою (при серйозній ДТП був великий ризик не вижити), до того ж, крім того, у неї відверто непривабливий дизайн і дуже простий салон з тонким пластиком.

ЗАЗ-1103 Славута

ЗАЗ-1103 Славута

Скріншот з відео

Зате в іншому це був придатний апарат на свої гроші. За $ 3000 власник отримував звичайну робочу конячку (нехай і нудну), яка володіла хорошою місткістю (за рахунок разпашної двері багажника її можна було гарненько завантажити і з комфортом їздити з дому на дачу та назад) і була непроблемною в ремонті (завдяки дешевим та доступним запчастинам). В іншому ж випадку можна було розраховувати лише на покупку б/у авто, яке могло бути "битком" та мати безліч інших підводних каменів. У цьому було безперечна перевага "Славути" перед уживаними ВАЗами та іншими іномарками.

Що ж стосується сучасності, зараз Славуту на вторинному ринку продають в середньому за 1500 доларів, хоча зустрічаються захмарні ціни на зразок $ 2500 (є варіанти і по $ 600, але такий автомобіль навряд чи буде на ходу). Це явно недешево. Як зазначає блогер, причина такого ціноутворення полягає в тому, що Славуту досі беруть в таксі. "Ця тачка щомісяця відбиває свою вартість", – зазначає ArchiLow.

Тим не менш, ЗАЗ-1103 як і раніше є гарним вибором для тих, хто не готовий ризикувати з купівлею сумнівних іномарок і хоче собі просто "чотири колеса та кермо", не проявляючи амбіції до дизайну.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що свого часу виношувався план по виробництву Таврії і Славути в Греції для європейського ринку.

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Автор
Валентин Петров
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hunt andres
hunt andres
Смешно.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Жопорожец - он жопорожец и есть. :-) Легендарненький весь такой... :-))))))))
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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