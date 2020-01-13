Крутіша за Camry і Land Cruiser: як виглядає найкраща в світі Toyota

Найкрутіший японський автомобіль – представницький седан Toyota Century. На його тлі позашляховик Toyota Land Cruiser здається занадто простим, а Toyota Camry сприймається як бюджетник.

Як стало відомо OBOZREVATEL, особливу модифікацію і без того незвичайної моделі підготували в Японії в авторитетному тюнінговому ательє TOM'S. Тираж складе всього 36 екземплярів.

Toyota Century від TOM'S виглядає стримано і трохи агресивно okezone.com

Варто визнати, зміни провели досить акуратні. Розкішний седан Тойота отримав модифіковані бампери і накладки на пороги, невеликий спойлер і нові колісні диски.

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Крім того, тепер на показ виставлені патрубки вихлопної системи, яка також зазнала певного доопрацювання. У стандартній Toyota Century патрубки заховані в задньому бампері, щоб не порушувати акуратний дизайн корми.

Вихлоп Toyota Century тепер помітний всім response.jp

Зміни відбулися і в інтер'єрі. Оббивку замінили на якісну натуральну шкіру білого кольору (на передній панелі вона комбінується з чорною). Декоративними панелями виступають чорні лаковані вставки з дерева.

Седан Тойота Сенчурі отримав нову шкіряну обробку response.jp

Задні пасажири оповиті розкішшю. Але все це є і в стандартній Toyota Century response.jp

Силова установка залишилася без змін. Toyota Century – це гібрид із максимальною віддачею 431 л.с. У структурі системи працюють V8 об'ємом 5 л і електромотор. Заявлені витрати палива в комбінованому режимі – 7,4 л/100 км.

Через обмежену кількість автомобілів, TOM'S просить серйозну суму за один з таких – від 256 тисяч доларів! При цьому стандартна Тойота Сенчурі коштує від 181 тис. доларів. Серйозна націнка!

Так виглядає стокова Toyota Century toyota.com

Toyota Century toyota.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на дорогах України помітили незвичайний Toyota Land Cruiser 200.

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