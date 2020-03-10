Крутий суперник Suzuki Jimny від Ford розсекречено на живих фото

Зовсім скоро повинен дебютувати позашляховик Ford Bronco шостого покоління, проте зовнішній вигляд новинки вже розсекречено, завдяки опублікованих шпигунських фото.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий Ford Bronco 2021 зловили на заводі, причому зняли його у всіх трьох версіях – це два варіанти для бездоріжжя, як з довгою (5 дверей), так і короткою колісною базою (3 двері), а також одна версія "для міста "(Ford Bronco Sport).

Позашляховик Ford Bronco з подовженою базою bronco6g.com

Представлені зображення говорять про те, що новий Bronco буде виконаний в дусі оригінальної моделі, який з'явився на світ у 1966 році. Автомобіль володіє "квадратними" дизайном, круглими колісними арками, псевдозакгруленою оптикою, а також короткими звисами. При цьому хардкорні версії отримають позашляхові колеса, широкі крила, а також "злий" бампер підготовкою під лебідку і буксирні гаки; у двухдверной версії буде знімний дах.

Позашляховик Ford Bronco з короткою колісною базою bronco6g.com

Ford Bronco Sport bronco6g.com

Цікавий факт: у звичайного Ford Bronco і Ford Bronco Sport буде різна платформа і різні двигуни. За даними зарубіжних видань, позашляхові версії Ford Bronco побудують на рамній платформі пікапа Ford Ranger, вони будуть доступні на вибір або з 2,3-літровою турбочетвіркою, або з 2,7-літровим турбованим бензиновим двигуном V6. У той же час модифікація Sport буде використовувати шасі кросовера Ford Kuga/Escape, і її оснастять 1,5-літровим турбованим трициліндровим бензиновим двигуном або 2,0-літровою турбованою "четвіркою".

Позашляховик Ford Bronco з короткою колісною базою bronco6g.com

Ford Bronco Sport bronco6g.com

Всі подробиці про Ford Bronco 2021 ми дізнаємося вже найближчим часом, поскільки дебютує новинка цього місяця. Коли новий SUV надійде на ринок, він складе конкуренцію Suzuki Jimny, Jeep Wrangler і Land Rover Defender.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Ford вже приступив до виробництва свого першого електричного кросовера.

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