Крутий і незвичайний: новий позашляховик Hyundai показали в мережі

Стас Сіділєв Новини 18:52, 14.05.2020

Цього року очікується поява пікапу Hyundai Santa Cruz – принципово нової моделі для корейської компанії. У мережі вже показали, як може виглядати незвичайний для Hyundai автомобіль.

В якості натхнення художник обрав популярний кросовер Hyundai Santa Fe. Мабуть, на це його надихнула схожа назва. Напевно моделі отримають багато спільних технічних рішень. Чільне місце займає велика решітка, яка привертає багато уваги. Також можна відзначити дворівневу передню оптику – схоже рішення демонструє той же Санта Фе.

На фото показали пікап Hyundai Santa Cruz 2021
kolesa.ru
Hyundai Santa Fe
hyundai.com

У бічній частині дизайнер від себе майже нічого не придумав, адже раніше в мережу просочилося перше фото нового пікапу Santa Cruz без камуфляжу. Жодних декоративних елементів на ньому немає, проте головна особливість вже помітна – зверніть увагу на незвичайну трикутну виштамповку на передніх дверях. Такий прийом чимось нагадує нову Hyundai Elantra 2021.

Перше фото Hyundai Santa Cruz
motor1.com
Hyundai Elantra 2021
hyundai.com

Ззаду, на думку художника, стилістичним оформленням з пікапом могла б поділитися нова Sonata. В такому випадку новинка отримала б схожі ліхтарі у формі бумерангу, які з'єднані між собою світлодіодною смугою. Дуже сучасне рішення. Цікаво побачити реальний Santa Cruz без будь-якого камуфляжу.

На фото показали пікап Hyundai Santa Cruz 2021
kolesa.ru
Hyundai Sonata
hyundai.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL показував найкрутіший кросовер Hyundai, який став набагато розкішнішим, ніж раніше.

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