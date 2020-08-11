Круте вживане авто з Європи за €5900: продається FIAT без пробігу

У німецькому місті Штоках виставили на продаж цікавий Fiat Uno. Автомобіль був випущений в 1996 році, але при цьому його пробіг – лише 900 км.

Відповідне оголошення було розміщено на сайті Sportscars4you.

24-річний Fiat Uno з пробігом 900 км за 5900 євро. Фото: sportscars4you.eu

Той факт, що 24 річний автомобіль практично не їздив все своє життя, пояснюється тим, що його використовували як демонстраційний екземпляр в автосалоні. Машина лише періодично експлуатувалася на дуже коротких відстанях.

24-річний Fiat Uno з пробігом 900 км за 5900 євро. Фото: sportscars4you.eu

Зберігся Fiat Uno як нове авто – його кузов як і раніше блищить, в салоні немає ні натяку за потертості. Задні сидіння досі "одягнені" у заводській целофан. Створюється враження, що хетчбек ніби вчора зійшов з конвеєра заводу (до речі, випускали цю модель на підприємстві Фіат в Тихи, Польща).

24-річний Fiat Uno з пробігом 900 км за 5900 євро. Фото: sportscars4you.eu

Під капотом авто встановлений 1,0-літровий двигун (45 к.с.), який працює в парі із 5-ступіневою механічною коробкою передач. Комплектація у авто досить спартанська, з "розкоші" хіба що рідкісний окрас темно-синій металік.

24-річний Fiat Uno з пробігом 900 км за 5900 євро. Фото: sportscars4you.eu

Ціна Fiat Uno з пробігом 900 км – 5900 євро. Це помітно вище за ринкову вартість цієї моделі, але якщо врахувати, що автомобіль тягне на колекційний екземпляр, вартість цілком виправдана.

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