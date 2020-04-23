Кросовер Renault за 6500 євро отримав нового суперника

Новий бюджетний кросовер Renault Triber коштує всього 6500 євро і пропонує неймовірний рівень оснащення в поєднанні з салоном на 7 місць та відмінним дизайном. У Mahindra незадоволені.

Індійський автовиробник (саме ця країна стала головним ринком для нового кросовера Рено) вирішив згадати про свою бюджетну модель – Mahindra KUV100. Автомобіль оновили для суперництва з Triber, проте є проблема. Навіть кілька.

Кросовер Mahindra KUV100 mahindra.com

По-перше, дизайн компактного кросовера не змінився. При цьому машину не можна назвати відверто красивою. Щонайменше KUV100 виглядає дивно, якщо не відштовхуюче.

Кросовер Mahindra KUV100 mahindra.com

Друге – малий вибір двигунів. Дизельний мотор видалили з лінійки, тепер маленький кросовер Mahindra буває тільки бензиновим. Правда, 1,2-літровий агрегат модифікували для відповідності сучасним екологічним вимогам, і тепер він пропонує доволі цікаві 83 к.с.

Кросовер Mahindra KUV100 mahindra.com

Салон Mahindra KUV100 виглядає застарілим mahindra.com

Третє – розміри. При довжині всього 3,7 м KUV100 помітно коротший за Рено Трібер, який при довжині майже 4 м все одно вкладається в систему пільгового оподаткування для компактних авто. Різниця в довжині відбилася на практичності. У салоні Махіндра два ряди крісел та 6 посадкових місць. У Triber – трьохрядне компонування і 7 крісел.

Renault Triber 2020 group.renault.com

Renault Triber 2020 group.renault.com

І останнє – ціна. За Рено просять приблизно 6500 євро в базовій версії – неймовірно приваблива цифра для такої машини. Менш практичний KUV100 продають в діапазоні 6700-8700 євро. Залишається побажати Mahindra удачі.

Renault Triber 2020 group.renault.com

Кросовер Mahindra KUV100 mahindra.com

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