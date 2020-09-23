Кросовер Renault, який випускає ЗАЗ, з'явиться в Європі

Кросовер Renault Arkana, який зараз продається в Росії та Україні, і водночас збирається на заводі ЗАЗ, вийде також на європейський ринок. Однак у варіанті для ЄС він буде відрізнятися від російської та української модифікацій.

Як видно з пресрелізу, який розповсюдила компанія, у європейської "Аркани" будуть інші специфікації. Крім того, зміни стосуватимуться дизайну і салону.

Зокрема, у Європі Renault Arkana запропонують зі спеціальним стайлінг-пакетом RS-Line. Усередині кросовера встановлять вертикально орієнтований планшет, а приладову панель зроблять повністю цифровою.

Іншими будуть і силові установки. Так, якщо в Росії та Україні автомобіль пропонується з бензиновими моторами 1.3 турбо і 1.6, то на ринок ЄС машина надійде з гібридними агрегатами: 140- та 160-сильними м'яко-гібридними версіями мотора 1.3 TCe, а також двигуном E-Tech Hybrid 140, який вже доступний на моделях Clio, Captur і Megane. Всі силові установки працюватимуть у парі з 8-ступеневим "автоматом".

Купити Renault Arkana європейці зможуть починаючи з першого кварталу 2021 року. Для ЄС автомобіль випускатимуть у Південній Кореї.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що вже з'явилися перші огляди Renault Arkana українського складання.