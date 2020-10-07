Кросовер Renault Kiger за $7500 показали на живих фото

Компанія Renault готує ще один бюджетний кросовер. Новинка отримає ім'я Kiger, і зараз вона проходить дорожні випробування. Фото майбутньої моделі з тестів опублікували ЗМІ.

Зображення виявилися в розпорядженні видання GaddiWaddi. Незважаючи на те, що машина представлена на них в камуфляжі, деякі висновки про її дизайні вже можна зробити. Так, характерною рисою Renault Kiger буде нове фірмове "обличчя" французької марки з двоповерховою оптикою, а по габаритах і формі кузова він буде близький до добре відомого Renault Sandero. Також у новинки будуть великі колісні арки, характерні лінії і плавна лінія даху.

Renault Kiger - новий бюджетний кросовер. gaadiwaadi.com

Побудують кросовер Kiger на платформі Renault-Nissan CMF-A + – це шасі "Рено" використовують спеціально для бюджетних моделей. Довжина автомобіля складе до 4 метрів, але, незважаючи на це, в ньому комфортно помістяться 5 осіб.

Renault Kiger - новий бюджетний кросовер. gaadiwaadi.com

Усередині Renault Kiger буде оснащений багатофункціональним кермом, клімат-контролем, повністю цифровою 7-дюймовою панеллю приладів і великим екраном інформаційно-розважальної системи, що підтримує Android Auto, Apple CarPlay.

Renault Kiger - новий бюджетний кросовер. gaadiwaadi.com

Під капотом нового кроссовера пропишеться, швидше за все, 1,0-літровий турбомотор потужністю 100 сил. Зістикують його з 5-ступіневвою МКПП або варіатором.

Renault Kiger - новий бюджетний кросовер. gaadiwaadi.com

У продаж Renault Kiger надійде в 2021 році, правда, купити його можна буде тільки в Індії. Точних цін поки немає, але, як очікується, попросять за новинку близько 7500 доларів.

Втім, це далеко не найдешевший кросовер "Рено" для індійського ринку – раніше марка випустила ультрабюджетні моделі Renault Kwid та 7-місний Renault Triber (останній – на заголовному фото).

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