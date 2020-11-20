Кросовер Mercedes-Maybach обзавівся новою версією

Компанія Mercedes-Benz презентувала новий кросовер Mercedes-Maybach GLS 480 на автошоу в китайському Гуанчжоу.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Крім розкішного флагманського седана Mercedes-Maybach S-Class нового покоління люксовий бренд показав також нову модифікацію представленого рівно рік тому преміального кросовера в "економ" -варіанті GLS 480.

Mercedes-Maybach GLS media.daimler.com

Це перший кросовер GLS, що одержав індекс 480. Під капотом моделі розташувалася бензинова 3-літрова рядна "шістка", що має в своєму арсеналі 367 к.с. потужності і 500 Нм крутного моменту. Крім цього автомобіль оснащений гібридною системою EQ Boost зі стартер-генератором і 48-вольтним електроустаткуванням.

Mercedes-Maybach GLS media.daimler.com

Mercedes-Maybach GLS media.daimler.com

Як і у випадку з седаном, стартер-генератор видає додатково 15 кВт (22 к.с.) і 250 Нм. Система використовується не тільки для запуску двигуна після короткочасних зупинок, а й допомагає при розгоні.

Mercedes-Maybach GLS media.daimler.com

До першої "сотні" новинка розганяється за 6,6 с. Вартість Mercedes-Maybach GLS 480 стартує з позначки $241512. Для порівняння за топовий GLS 600 просять $328400.

Mercedes-Maybach GLS media.daimler.com

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