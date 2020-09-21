Кросовер Mazda CX-30 отримає потужний турбомотор

Компактний кросовер Mazda CX-30 отримає новий 4-циліндровий турбомотор, який раніше вже приміряла споріднена Mazda3

Про це повідомляє прес-служба компанії. Після успішного дебюту на Mazda3 наступною моделлю, яка матиме потужну турбировану версію.

Mazda CX-30 Turbo. фото: insidemazda.mazdausa.com

Новий кросовер СХ-30, дебют якого в Україні відбувся навесні нинішнього року, отримає нову версію. Топова модифікація буде мати в своєму арсеналі 253-сильну "четвірку" з турбонаддувом. Цей мотор має крутний момент 433 Нм, які будуть передаватися до всіх чотирьох ведучих коліс за допомогою 6-ступінчастої автоматичної трансмісії. При використанні низькооктанового бензину потужність і крутний момент складуть 230 к.с. і 420 Нм відповідно.

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Зовні турбірована версія буде відрізнятися від своїх побратимів чорним глянсовим декором, 18-дюймовими легкосплавними дисками чорного кольору, збільшеними патрубками вихлопної системи і відповідними шильдиками.

Mazda CX-30 Turbo. фото: insidemazda.mazdausa.com

У салоні топової версії з'являться хромовані елементи декору, Безрамкове дзеркало заднього виду, мультимедійна система з 8,8-дюймовим дисплеєм і преміальна аудіосистема Bose з 12-у динаміками. Також для новинки підготували власне двобарвне оздоблення зі шкіри та алькантари.

Mazda CX-30 Turbo. фото: insidemazda.mazdausa.com

У комплектацію CX-30 Turbo увійде повний комплекс систем безпеки i-Activsense, що включає адаптивні фари, систему розпізнавання дорожніх знаків, камера кругового огляду, адаптивний круїз-контроль і інші корисні електронні помічники водія.

Mazda CX-30 Turbo. фото: insidemazda.mazdausa.com

У продажу в США новинка очікується до кінця нинішнього року, а ціни стануть ізветстни ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mazda підготувала для шанувальників бренду особливу "карбонову" серію своїх популярних моделей.