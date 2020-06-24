Кросовер Lynk & Co 06 поповнив сімейство бренду

Компанія Geely активно розширює лінійку свого молодого суббренда Lynk & Co. У Китаї презентували п'ятого представника сімейства – компактний кросовер Lynk & Co 06.

2021 Lynk & Co 06. Фото: lynkco.cn

Тепер в активі марки є чотири кросовера – 01, 02, 05 і 06, а також седан 03. Нагадаємо, що Lynk & Co з'явилася в портфоліо китайського холдингу в 2016 році, і є спільним проектом з ще одним підрозділом Geely – шведським Volvo.

2021 Lynk & Co 06. Фото: lynkco.cn

Новинка першої з автомобілів марки побудована на новій модульній платформі BMA, яка вже використовується на родинних кроссоверах Geely – Icon і Binyue/Coolray. Незважаючи на індекс 06, за своїми габаритними розмірами (4340/1820/1625 мм) і величиною колісної бази (2640 мм) автомобіль є самим маленьким у родині Lynk & Co.

2021 Lynk & Co 06. Фото: lynkco.cn

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Під капотом новинки розташувався полуторалітровий турбований мотор з трьома циліндрами. Він розвиває потужність 177 к.с., а обертовий момент досягає 265 Нм. У парі з ним працює 7-діапазонна роботизована трансмісія. Крім цього покупцям буде запропонований гібрид PHEV. У його арсенал додали електромотор потужністю 60 кВт (82 к.с., 160 Нм) і літій-іонну батарею. За даними виробника, бензоелектрична версія має середню витрату пального 4,8 л/100 км, а виключно на електротязі кросовер здатний подолати до 55 км.

2021 Lynk & Co 06. Фото: autohome.com.cn

2021 Lynk & Co 06. Фото: autohome.com.cn

Автомобіль отримав привабливий дизайн з оригінальним рішенням як передній, так і задньої світлотехніки. Елегантні 19-дюймові диски з асиметричними контрастними забарвленням "взуті" в шини Continental UltraContact UC6 розмірністю 225/45.

2021 Lynk & Co 06. Фото: autohome.com.cn

Не менш ефектно виглядає салон новинки. Автомобіль забезпечили цифровою панеллю приладів і великим дисплеєм мультимедійної системи. Обидва екрани мають діагональ 10,25 дюйма. Інтер'єр виконаний в стилі "хай-тек".

2021 Lynk & Co 06. Фото: autohome.com.cn

2021 Lynk & Co 06. Фото: autohome.com.cn

Для оздоблення використовується шкіра двох кольорів, а також стильні вставки в колір кузова з помаранчевими акцентами. Спортивне усічене кермо також оздоблено шкірою з перфорованими вставками.

2021 Lynk & Co 06. Фото: lynkco.cn

2021 Lynk & Co 06. Фото: lynkco.cn

Поява продукції під брендом Lynk & Co на європейському ринку заплановано на осінь нинішнього року. Але чи буде в асортименті новий 06 поки не відомо.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Lynk & Co показала нову модель.