Кросовер Kia Sorento 2020: що відомо про новинку

Великий кросовер Kia Sorento 2020 дебютує цього листопада в рамках автосалону в Лос-Анджелесі. З'явилася свіжа інформація про майбутню новинку.

Як розповіли представники Kia ресурсу Motor1, до Лос-Анджелеса компанія привезе неназваний автомобіль. З огляду на все, йдеться саме про "Кіа Соренто" 2020 модельного року. Цей транспортний засіб є найближчою прем'єрою бренду.

Кросовер Kia Sorento дебютує в листопаді в Лос-Анджелесі motor1.com

Великий кросовер є одним із ключових гравців Kia на ринку США, але автомобіль користується значним попитом у багатьох країнах. Уже з'явилися шпигунські фото Kia Sorento 2020 під час тестових заїздів.

Кузов прототипу, за традицією, приховано під камуфляжем. Однак багато що вже стає зрозумілим. Зі міною поколінь новинка надбавить у розмірах. Наразі довжина актуальної генерації становить 4,76 м.

Новий кросовер Kia Sorento вже тестують на дорогах motor1.com

Kia Telluride 2020 виступить прототипом дизайну Kia Sorento 2020 kia.com

Очікується, що дизайн моделі стане агресивнішим – зовнішність виконають у стилі більшого Kia Telluride. Поки що цей повнорозмірний кросовер продають у Північній Америці. Але компанія заявляла про свої плани вивести модель на глобальний ринок.

Новий Kia Sorento 2020 отримає інтер'єр у схожому стилі kia.com

Інтер'єр, найімовірніше, також нагадуватиме "Кіа Теллурайд". Автомобіль отримав широку горизонтальну передню панель, монітор мультимедійної системи, що підноситься над нею, і навіть панелі з натурального дерева.

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Салон Kia Sorento 2020 матиме простіше оздоблення, але своєю архітектурою нагадуватиме старшого брата. Більше подробиць з'явиться після прем'єри на автошоу.

Актуальне, третє покоління Kia Sorento kia.com

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