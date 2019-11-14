Головна Новини
14 листопада • оновлено в 14:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Кросовер Kia Sorento 2020: що відомо про новинку

1.2т
Читати матеріал російською

Великий кросовер Kia Sorento 2020 дебютує цього листопада в рамках автосалону в Лос-Анджелесі. З'явилася свіжа інформація про майбутню новинку.

Як розповіли представники Kia ресурсу Motor1, до Лос-Анджелеса компанія привезе неназваний автомобіль. З огляду на все, йдеться саме про "Кіа Соренто" 2020 модельного року. Цей транспортний засіб є найближчою прем'єрою бренду.

Кросовер Kia Sorento дебютує в листопаді в Лос-Анджелесі

Кросовер Kia Sorento дебютує в листопаді в Лос-Анджелесі

motor1.com

Великий кросовер є одним із ключових гравців Kia на ринку США, але автомобіль користується значним попитом у багатьох країнах. Уже з'явилися шпигунські фото Kia Sorento 2020 під час тестових заїздів.

Новини
Новий кросовер Kia здивував своїм дизайном: фото

Кузов прототипу, за традицією, приховано під камуфляжем. Однак багато що вже стає зрозумілим. Зі міною поколінь новинка надбавить у розмірах. Наразі довжина актуальної генерації становить 4,76 м.

Новий кросовер Kia Sorento вже тестують на дорогах

Новий кросовер Kia Sorento вже тестують на дорогах

motor1.com

Kia Telluride 2020 виступить прототипом дизайну Kia Sorento 2020

Kia Telluride 2020 виступить прототипом дизайну Kia Sorento 2020

kia.com

Очікується, що дизайн моделі стане агресивнішим – зовнішність виконають у стилі більшого Kia Telluride. Поки що цей повнорозмірний кросовер продають у Північній Америці. Але компанія заявляла про свої плани вивести модель на глобальний ринок.

Новий Kia Sorento 2020 отримає інтер'єр у схожому стилі

Новий Kia Sorento 2020 отримає інтер'єр у схожому стилі

kia.com

Інтер'єр, найімовірніше, також нагадуватиме "Кіа Теллурайд". Автомобіль отримав широку горизонтальну передню панель, монітор мультимедійної системи, що підноситься над нею, і навіть панелі з натурального дерева.

Новини
Дизайн Hyundai Tucson 2020 показали в деталях

Салон Kia Sorento 2020 матиме простіше оздоблення, але своєю архітектурою нагадуватиме старшого брата. Більше подробиць з'явиться після прем'єри на автошоу.

Актуальне, третє покоління Kia Sorento

Актуальне, третє покоління Kia Sorento

kia.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Компактний кросовер Kia Sportage отримав суперника в особі нового Chery Tiggo 7 2020.

  • Нова Kia Optima офіційно дебютувала під іменем К5 для південнокорейського ринку.

  • Бюджетний кросовер Hyundai Venue виходить на ринок. Новинка отримала привабливу ціну.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер Kia новини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги